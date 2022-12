Reggio Live Xmas fa il bis con i Neri per Caso, i campioni del canto “a cappella” incantano il pubblico di piazza Italia

Condividi

Successo per il concerto dei Neri Per Caso, capaci di incantare Piazza Italia con il loro inconfondibile stile di “canto a cappella”.

Fra le luci di Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio, una piazza ancora una volta gremita ha voluto testimoniare la bontà della prima edizione del “Reggio Live Xmas”, il festival natalizio ad ingresso libero organizzato dalla Città Metropolitana, con la collaborazione del Comune di Reggio Calabria.

I Neri Per Caso, premiati anche dalla “Contemporary A Cappella Recording Awards” americana, hanno sciorinato il repertorio che li ha resi celebri in Italia ed all’estero, aggiungendo carols natalizie tratte dall’album “And So This is Christmas” e da “EP Christmas”, come Jingle Bells, Oh, Happy Day, White Christmas, Happy Xmas di John Lennon & Yoko Ono e tanti altri.