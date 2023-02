Sabato 18 febbraio Charlotte M. a Porto Bolaro

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Sabato 18 febbraio a partire dalle ore 17.00, la giovane e popolarissima artista Charlotte M., content creator da milioni di followers, sarà ospite d’onore al Centro Commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria, in occasione dei suoi 10 anni di attività, per incontrare i suoi fan e firmare le copie del suo ultimo libro, Flamingo Party, edito da Fabbri Editori. Il romanzo è tratto dall’omonimo film, prodotto e distribuito da Notorious Pictures e diretto da Emanuele Pisano, che è uscito nelle sale lo scorso gennaio e ha visto Charlotte esordire anche su grande schermo in questo teen movie. A renderlo noto, un comunicato del centro commerciale reggino.

Dopo tre libi, diverse canzoni e i recenti successi come attrice e doppiatrice, la quindicenne toscana seguitissima su TikTok e Instagram, non si ferma e oltre al film, che racconta la storia di un gruppo di adolescenti impegnati a salvare un’oasi protetta di fenicotteri, da fine marzo sarà anche in tour con un live show di grande impatto che farà tappa in tutte le principali città italiane.

L’evento che prevede la presenza di Charlotte M. a Reggio Calabria è la prima e unica tappa calabra, almeno per i prossimi mesi, e Charlotte, che è molto legata al suo giovane pubblico, è ansiosa di incontrare bambine e bambini che saranno presenti al centro commerciale.

«E’ un sogno che si avvera – commenta Charlotte M. – girare l’Italia e incontrare di persona i miei fan, che hanno creduto in me, nei miei libri, nelle mie canzoni, nel mio film e che mi seguono con entusiasmo e affetto giorno dopo giorno sui social è un’avventura incredibile che mi arricchisce e mi spinge a continuare a credere in me stessa».