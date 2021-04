San Pietro di Caridà: controlli dei carabinieri alle aziende agricole del territorio, elevate sanzioni fino a 14 mila euro

Condividi

Costanti i controlli dei militari dell’Arma finalizzati al rispetto delle normative vigenti per prevenire e reprimere i reati inerenti il lavoro sommerso e in materia ambientale, focalizzati presso le aziende agricole insistenti nel territorio, soprattutto nelle zone periferiche e aspromontane della Provincia reggina.

In questo quadro, nei giorni scorsi, a Serrata, i Carabinieri, con il supporto delle unità specializzate dei carabinieri Forestali del N.I.P.A.A.F. di Reggio Calabria, hanno controllato un fondo agricolo sito a San Pietro di Caridà di proprietà di un imprenditore del posto.

A seguito di accurata ispezione dell’azienda agricola, gli operanti hanno rinvenuto 7 capi di bovino adulto e 4 vitelli privi dei prescritti marchi auricolari e del bolo endoruminale ed elevato sanzioni per un totale di circa 14.000 euro, per le violazioni di mancata apposizione dei sistemi identificativi dei mammiferi e per l’omessa registrazione dell’azienda agricola.