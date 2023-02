Serie B: Il Pisa sbanca il Granillo, amaranto sconfitti per 0-2

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Terza sconfitta consecutiva per la Reggina nel match valido per la 24ª giornata del campionato di serie B. Al Granillo passa il Pisa per 0-2 con le reti di Gargiulo e Gliozzi messe a segno nel secondo tempo. Per gli amaranto adesso è crisi vera.

Il tabellino della gara:

SERIE BKT, 24ª GIORNATA

REGGINA-PISA 0-2

Marcatori: 63′ Gargiulo (P), 70′ rig. Gliozzi (P)

Reggina (4-3-2-1): Contini; Pierozzi, Terranova, Cionek, Gagliolo (51′ Bouah); Fabbian, Crisetig, Hernani (73′ Cicerelli); Rivas (61′ Canotto), Ménez; Strelec (61′ Gori). In panchina: Aglietti, Colombi, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Bondo, Lombardi, Galabinov. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Esteves (46′ Tourè), Nagy, Gargiulo (80′ De Vitis); Morutan (90′ Rus), M. Tramoni (61′ Sibilli); Moreo (61′ Gliozzi). In panchina: Guadagno, Livieri, Caracciolo, Zelli, Masucci, L. Tramoni. Allenatore: Luca D’Angelo.

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1. Assistenti: Alessio Tolfo di Pordenone e Andrea Zingarelli di Siena. IV ufficiale: Mario Saia di Palermo. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Niccolò Baroni di Firenze.

Note – Spettatori: 9 901, di cui 161 ospiti. Ammoniti: Moreo (P), Beruatto (P), Tramoni (P), Bouah (R). Espulsi: Bouah (R) per somma di ammonizioni. Calci d’angolo: 10-2. Recupero: 3’pt, 4′ st.