Serie B: La Reggina batte il Como 2-1, decide la doppietta di Strelec

La Reggina batte il Como per 2-1 e torna alla vittoria nella gara valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie B. Un match avvincente quello del Granillo che ha regalato tantissime emozioni. Decisiva per i ragazzi di mister Inzaghi la doppietta di Strelec, due gol annullati dal Var agli ospiti che accorciano le distanze al 89′ con Cutrone. Per gli amaranto tre punti importantissimi in attesa della restituzione dei punti dalla giustizia sportiva.

Di seguito, il tabellino della gara:

SERIE BKT, 36ª GIORNATA

REGGINA-COMO 2-1

Marcatori: 22′, 52′ Strelec (R), 89′ Cutrone (C).

Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono, Camporese, Gagliolo (67′ Terranova); Pierozzi, Fabbian, Majer (86′ Crisetig), Hernani, Di Chiara (67′ Liotti); Rivas (67′ Canotto), Strelec (73′ Ménez). In panchina: Colombi, Bouah, Bondo, Lombardi, Galabinov, Gori, Ricci. Allenatore: Maurizio D’Angelo.

Como (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Scaglia (46′ Canestrelli), Binks (69′ Baselli); Vignali, Iovine, Arrigoni (69′ Da Cunha), Bellemo; Cutrone; Gabrielloni (56′ Cerri), Mancuso (56′ Chajia). In panchina: Vigorito, Cagnano, Fabregas, Da Riva, Faragò, Blanco, Cerri, Ioannou. Allenatore: Moreno Lonngo.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Marcello Rossi di Biella e Alessandro Cipressa di Milano. IV ufficiale: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. A-VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.

Note – Spettatori: 8.073, di. cui 148 ospiti. Ammoniti: Vignali (C), Bellemo (C), Majer (R). Espulsi: Ménez (R). Calci d’angolo: 5-7. Recupero: 3’pt; 5′ st.