Serie B: La Reggina espugna il Mapei Stadium di Reggio Emilia grazie alla rete di Bellomo

Importantissima e meritata vittoria per la Reggina che al Mapei Stadium si impone per 0-1 sulla Reggiana nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di serie BKT 2020/21.

Amaranto ben messi in campo dal tecnico Baroni, che dominano sulla Reggiana trovando il gol vincente con Bellomo sul finale di partita. Reggina che dunque ritrova la vittoria portandosi a 14 punti della classifica scavalcando il Pescara.

Il tabellino della gara:

SERIE BKT, 15ª GIORNATA

REGGIANA-REGGINA 0-1

Marcatori: 88′ Bellomo (R)

Reggiana (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Costa, Martinelli (90′ Martinelli); Cambiaghi (81′ Voltan), Muratore, Varone, Kirwan (62′ Germoni); Radrezza; Kargbo, Mazzocchi (62′ Zamparo). A disposizione: Voltolini, Venturi, Zampano, Pezzella, Libutti, Marchi, Gatti. Allenatore: Alvini.

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi (87′ Cionek), Crisetig; Situm (79′ Rolando), Folorunsho, Liotti (62′ Bellomo); Rivas. A disposizione: Farroni, Plizzari, Gasparetto, Peli, De Rose, Marcucci, Mastour, Vasic. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Daniel Amabile di Vicenza (Enrico Caliari di Legnago e Vittorio Di Gioia di Modena). Quarto ufficiale: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

Note – Ammonito: Stavropoulos (R). Espulso: al 86′ Stavropoulos (R) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 4-8. Recupero: 4’st.