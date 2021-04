Si terrà a Roma presso la sede di Forza Italia una conferenza stampa sul rilancio del mezzogiorno

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Domani, mercoledì 28 Aprile, presso la sede del Partito in via San Lorenzo in Lucina, a Roma, alle ore 11.30 Forza Italia terrà una conferenza stampa sul rilancio del Mezzogiorno.

Per un Sud Italia più attrattivo e competitivo servono un piano infrastrutturale adeguato e investimenti in grado di attrarre le imprese, ma anche grandi opere come il Ponte sullo Stretto e il completamento dell’alta velocità in tutte quelle aree del Meridione in cui non è ancora arrivata.

L’incontro sarà presieduto da Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, con la partecipazione dei capigruppo di Senato e Camera, Annamaria Bernini e Roberto Occhiuto, di Francesco Cannizzaro, responsabile nazionale del dipartimento Sud e di Alessandro Cattaneo, responsabile settore dei Dipartimenti.