Si terrà il 26 Febbraio presso gli spazi dell’ Ex Stac di Catanzaro la presentazione della nuova collezione di Azzurra di Lorenzo

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

” ๐‘„๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ก๐‘ข๐‘Ž ๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘š๐‘Ž, ๐‘‘๐‘–๐‘๐‘–๐‘›๐‘”๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ’ ๐‘– ๐‘ก๐‘ข๐‘œ๐‘– ๐‘œ๐‘๐‘โ„Ž๐‘– ”

Questa la frase del famoso artista Amedeo Modigliani per il grande amore della sua vita Jeanne Hรจbuterne, che ha ispirato la stilista calabrese classe’86 AZZURRA DI LORENZO, a disegnare la sua nuova collezione per donna Primavera/Estate 2022.

รˆ una capsule di 15 capi di Alta Moda rigorosamente made in Italy che รจ stata denominata appunto ๐–ซ๐–ฎ๐–ต๐–ค22 ed รจ per Azzurra l’espressione massima per esaltare un amore puro, unico ed intenso. Proprio come quello che provรฒ Jeanne Hรจbuterne per il suo Modรฌ e la portรฒ addirittura a suicidarsi quando lui a 35 anni morรฌ per una grave malattia. Un gesto estremo ma di folle e vero amore.

Da questa storia Azzurra Di Lorenzo ne rimane colpita e ne trae l’essenza piรน vera, dedicando i le sue creazioni a tutte quelle donne forti, sexy, eleganti e grintose che almeno una volta nella loro vita hanno provato un sentimento cosรฌ forte verso qualcuno.

La Collezione verrร presentata per la prima volta a tutto il pubblico il prossimo 26 Febbraio presso gli spazi dell’ Ex Stac di Catanzaro.

Cittร natale della stilista che, con tutta la giunta comunale, ha subito accolto con orgoglio l’iniziativa mettendole a disposizione tutti gli strumenti affinchรฉ si potesse svolgere questo meraviglioso evento.

Un’ installazione fissa di manichini che vedrร partecipare accanto ad AZZURRA DI LORENZO non soltanto la sua alta moda bensรฌ anche altre espressioni d’arte che la stilista ha voluto al suo fianco.

Difatti AZZURRA ha chiamato a partecipare altre eccellenze calabresi come lei, che meritano veramente la giusta attenzione:

Le magnifiche scenografie floreali del bravissimo Floral Designer lametino GIANNI CORTESE.

Le sculture di frutta (create ad hoc per l’evento) dei FRATELLI DE VITA, originari di Tropea ed intagliatori di frutta e verdura, plurimedagliati nel Mondo della decorazione.

Gli accessori by โ€œBARBARA BIJOUXโ€ unici , coloratissimi e originali presentati e realizzati dalla designer BARBARA IERACI

I cioccolatini “Gelsomini” dell’azienda Kitza (Locri – Gerace), unici nel gusto, creati per valorizzare l’identitร della Costa dei Gelsomini.

Speciale ospite musicale, l’Artista calabrese JOY SAX, con la sua performance unica nel suo genere, ormai richiesto in tutta Italia e all’Estero.

L’ Hair style delle dive EMILIO BATTAGLIA e la fortissima make up artist ERICA FUDA che, sapientemente si occuperanno della cura per l’immagine della bellissima ballerina, attrice nonchรจ Special guest della serata MATILDE BRANDI, chiamata appositamente per l’evento del 26 Febbraio.

Le stampe dell’ azienda SUDGRAFICA garanzia conosciutissima nel nostro territorio insieme a marchi storici del calibro di AMARELLI, GUGLIELMO, CHEF CUCINE vanto della nostra Calabria in Italia e nel Mondo.

E tutte le altre eccellenti figure e realtร calabresi che hanno creduto e sostenuto AZZURRA per il suo evento come il fotografo MARCO GIGLIOTTI, il bistrรฒ BATTILARDO divenuto, insieme al noto locale notturno SOPHIA, il piรน forte punto di riferimento e divertimento estivo della magnifica Soverato, perla dello Jonio.

L’ agenzia travel ANTOIOR, le hostess della OTHERWISE organizzatrice di splendidi eventi, le aziende R&E Costruzioni e LA FINESTRA ed il dinamico Team di WEBAZI, forte agenzia di Comunicazione che da anni segue anche la Stilista in Calabria.

Insomma GRAZIE a tutte queste figure sarร un evento UNICO da non perdere nella Cittร Catanzarese tanto a cuore per AZZURRA DI LORENZO.