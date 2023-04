Sosta selvaggia, servizi congiunti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale a Crotone

Nella mattinata odierna, nel capoluogo sono stati effettuati specifici servizi per la verifica del rispetto della normativa del codice della strada, ed in particolare per contrastare il diffuso fenomeno della sosta vietata, che si manifesta solitamente con il parcheggio del mezzo in doppia fila, sulle strisce pedonali, davanti ai passi carrabili, nei luoghi dove comunque è vigente il divieto.

Equipaggi automontati e motomontati dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e della Polizia Municipale di Crotone, hanno controllato le zone del centro e del lungomare cittadino, spesso congestionate a causa della sosta selvaggia degli utenti della strada, riscontrando numerose infrazioni.

Tale servizio ha permesso la contestazione di 110 infrazioni amministrative per divieto di sosta, di cui 5 con rimozione coatta dei veicoli.

I predetti servizi verranno ripetuti con cadenza periodica.