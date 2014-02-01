Spezzano Albanese: i carabinieri arrestano gli autori della rapina in abitazione ai danni di un anziano
NON HANNO AVUTO IL TEMPO DI SPARTIRE IL BOTTINO. I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI SPEZZANO ALBANESE E DEL COMANDO COMPAGNIA DI SAN MARCO ARGENTANO (CS), NELLA NOTTE TRA SABATO E DOMENICA, HANNO FERMATO LA SERIE DI RAPINE A DANNI DI ANZIANI NEL PAESE ARBERESCHE, ARRESTANDO NELLA FLAGRANZA DEI FATTI, DUE GIOVANI, M.G., TRENTENNE DEL LUOGO E I.M.N., VENTINOVENNE BULGARO, GIA’ NOTI ALLE FORZE DELL’ORDINE, RESPONSABILI DI RAPINA PLURIAGGRAVATA IN ABITAZIONE AI DANNI DI UN ANZIANO ULTRA SESSANTACINQUENNE, LESIONI IN CONCORSO, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE.
L’INCREMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A CURA DELL’ARMA DEI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI COSENZA, HA PERMESSO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DELLA VITTIMA, DI POTER TEMPESTIVAMENTE INTERVENIRE NELL’IMMEDIATEZZA DEI FATTI, RIUSCENDO AD INDIVIDUARE ED ARRESTARE I RAPINATORI.
L’UOMO, PRESENTATOSI DA SOLO IN TARDA SERATA ALLA STAZIONE CARABINIERI DI SPEZZANO ALBANESE, VENIVA SOCCORSO DAI MILITARI DELL’ARMA E TRASPORTATO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DI CASTROVILLARI PER LE CURE DEL CASO.
CONTESTUALMENTE, INTERVENUTI IMMEDIATAMENTE SUL POSTO, INIZIAVANO A RACCOGLIERE TUTTI GLI ELEMENTI UTILI PER LE INDAGINI. L’ANZIANO SIGNORE, HA RACCONTATO DI ESSERE STATO AGGREDITO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE DA TRE SOGGETTI, A VOLTO SEMI COPERTO, ARMATI DI BASTONE, I QUALI GLI INTIMAVANO DI CONSEGNARE DENARO, OGGETTI DI VALORE E TESSERA BANCOMAT CON RELATIVO CODICE.
DOPO AVERLO SPINTONATO E PERCOSSO RIPETUTAMENTE, FACENDOLO CADERE SUL PAVIMENTO E PROVOCANDOGLI ALCUNE FERITE ED ESCORIAZIONI AL BRACCIO DESTRO, GLI SOTTRAEVANO IL DENARO PRESENTE NEL PORTAFOGLI, LA TESSERA BANCOMAT, IL CELLULARE, ED UNA MACCHINA DI SUA PROPRIETA’, DANDOSI COSI’ ALLA FUGA.
LE INDAGINI TEMPESTIVAMENTE AVVIATE DAI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI SPEZZANO ALBANESE E DAL COMANDO COMPAGNIA DI SAN MARCO ARGENTANO, HANNO PERMESSO DI RINTRACCIARE NEL CORSO DELLA STESSA SERATA, ED ARRESTARE, NEL CENTRO STORICO DEL PAESE, DUE DEI TRE SOGGETTI RESPONSABILI DELLA RAPINA, CON I VESTITI ANCORA SPORCHI DI SANGUE E PEZZI DI TESSUTO MANCANTI, STRAPPATI DALL’UOMO DURANTE LA COLLUTAZIONE AVVENUTA IN CASA.
NEL CORSO DEL CONTROLLO, UNO DEI SOGGETTI, NEL TENTATIVO DI DARSI ALLA FUGA VENIVA PRONTAMENTE INSEGUITO E FERMATO DAI MILITARI DELL’ARMA, UNO DEI QUALI, NEL TENTATIVO DI BLOCCARE IL FUGGITIVO SUBIVA UN TRAUMA AD UN ARTO, GUARIBILE IN 30 GIORNI.
LE SUCCESSIVE PERQUISIZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI FERMATI DAVANO ESITO POSITIVO, RINVENENDO LA SOMMA DI DENARO E LA TESSERA BANCOMAT SOTTRATTI ALLA VITTIMA, IMMEDIATAMENTE RESTITUTI AL LEGITTIMO PROPRIETARIO, E ANCORA, CIRCA 1 GRAMMO E MEZZO DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO COCAINA.
SONO TUTTORA IN CORSO LE RICERCHE DEL TERZO COMPLICE E DELL’AUTOVETTURA RUBATA, MENTRE I DUE TRENTENNI, DOPO LE FORMALITA’ DI RITO, SONO STATI CONDOTTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI CASTROVILLARI.