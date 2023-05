Successo per la Giornata del libro alla stazione di S. Caterina

“La Stazione FS di S. Caterina si conferma, sempre di più, come importante punto di riferimento culturale per Reggio e la Calabria: la “Giornata del Libro”, condotta dai bravissimi Raffaella Imbriaco e Francesco Mirotti, ha riscosso molti consensi tra il numeroso pubblico presente e dagli scrittori che si sono alternati”. Così in una nota Pino Strati Presidente dell’Associazione Culturale “Incontriamoci Sempre”.

“Durante la sessione mattutina, – prosegue la nota – il giovanissimo Riccardo Kunkar, di appena 16 anni, ha presentato il suo romanzo “The Closeness” di fronte ad una platea ricca di suoi coetanei, allietati, tra l’altro dalle delizie offerte della Fragomeni. Nel primo pomeriggio, spazio ancora ai giovani, con i due romanzi di Manuela Dandy ‘Cuori maledetti’ e ‘Cenere e olio’”.

“Non sono mancati i momenti dedicati ai più piccini, con i Pagliacci Clandestini interpreti de “la Favola di Pinocchio”. Palco quindi per lo scrittore Pat Porpiglia, con le “Storie di due mondi”, presentazione impreziosita, nel suo atto finale, dalla presenza del poeta Nino Cotroneo, voce narrante. Gran finale con la presentazione del libro, dedicato alle donne, “I Colori del mio Paese” di Immacolata Cassalia; alcuni passaggi del libro sono stati interpretati teatralmente dall’attrice Elena Festa, dall’attore Peppe Cambera e dalla cantautrice Caterina Zema”.

Prossimo appuntamento con la rassegna ‘Calabria D’Autore’ – conclude la nota di Pino Strati, presidente dell’ Associazione Culturale ‘Incontriamoci Sempre’ – sarà Domenica 28 maggio, con la presenza di due illustri archeologi”.