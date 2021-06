Trasporti: Presentato progetto da 100 milioni per area metropolitana Reggio

Condividi

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, ha presieduto oggi un incontro sul progetto integrato per il sistema dei trasporti dell’Area metropolitana di Reggio Calabria, inserito nel Patto per lo sviluppo della Calabria.

Alla riunione, che si è tenuta nella sala commissioni del Consiglio regionale della Calabria, hanno preso parte i sindaci di Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Melito Porto Salvo e Villa San Giovanni, Trenitalia, la Sacal, le Università, la Camera di Commercio, gli Ordini professionali e le diverse confederazioni dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’edilizia.

«Si tratta – ha dichiarato l’assessore Catalfamo – di una corsa contro il tempo per evitare il definanziamento. Dopo una prima fase in cui abbiamo sottoposto al Comune di Reggio Calabria questo progetto, oggi tocca agli altri Comuni, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali, che potranno constatare come si potrà modificare il sistema di mobilità dell’area dello Stretto».

Il progetto, per il quale è previsto un finanziamento di 100 milioni di euro, si articola in due macro-interventi che riguardano il potenziamento dell’offerta dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, nell’area metropolitana Villa San Giovanni-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo, e il potenziamento/riqualificazione dei sistemi di trasporto collettivo a scala urbana nella città di Reggio Calabria.