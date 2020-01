Trebisacce: approvato per la prima volta dopo decenni il bilancio comunale di previsione entro il 31 dicembre

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Continua, senza sosta, il cammino di rinnovamento della macchina comunale nella Città di Trebisacce, soprattutto nell’ambito della solidità economica-finanziaria dell’ente.

Per la prima volta, dopo decenni, grazie all’opera di tutta la struttura e all’impulso dettato dall’azione dell’Assessore al Bilancio, Avv. Roberta Romanelli, il Bilancio preventivo dell’ente è stato approvato dal Consiglio Comunale prima della fine dell’anno, come previsto dalla norma giuridica.

Riuscire ad approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre ha dichiarato l’Assessore al Bilancio Roberta Romanelli – è stato un importante risultato, frutto di grande lavoro e di forte impegno da parte dell’ufficio finanziario e di tutti i responsabili che hanno collaborato al complesso processo di stesura.

In questo modo abbiamo non solo dimostrato l’efficienza della nostra macchina amministrativa ma abbiamo, anche e soprattutto, evitato di sottostare ai limiti di gestione delle spese imposti dalla legge nei casi di approvazione del bilancio oltre termine e che di fatto, rallentano i flussi e quindi le attività dell’ente.

Non posso che dirmi soddisfatta ed orgogliosa del lavoro svolto, nonché in dovere di ringraziare il il rag. Leonardo Altieri e il dott. Francesco Pantano, Revisore dei conti, per la disponibilità e la collaborazione accordata, nonché per il lavoro svolto.

Grazie alla gestione economia finanziaria degli uffici, tutti i cittadini possono guardare al futuro del nostro comune con fiducia e solide aspettative, consapevoli di essere di fronte ad un’amministrazione attenta e scrupolosa che persegue gli interessi di tutti.

Con questo bilancio abbiamo dato ulteriore prova e conferma della grande attenzione che l’amministrazione comunale riserva ai vari ambiti di intervento comunali ed in particolare alle infrastrutture, alle scuole e ai servizi sociali”.