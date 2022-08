Universitas Mercatorum e il nuovo anno accademico 2022/2023

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Pubbliredazionale

Il nuovo anno accademico dell’Università telematica Mercatorum si apre con l’attivazione di un nuovo corso di Laurea Magistrale in Comunicazione digitale e Marketing (CDL LM-59) in risposta alla grande richiesta di figure professionali per le aziende, organizzazioni e agenzie attive nell’ambito della comunicazione. Il corso si aggiunge agli altri 18 percorsi accademici, 14 lauree triennali e 5 lauree magistrali, e vede anche integrati 3 nuovi indirizzi/curricula: due per le magistrali di Management (LM-77) e Ingegneria gestionale (LM 31) e uno per la triennale in Gestione d’impresa (L-18) a testimonianza di una costante ricerca e dedizione dell’ateneo nel fornire tutte quelle competenze e preparare gli studenti al mondo del lavoro con percorsi specifici ed erogati su una piattaforma semplice e intuitiva, la stessa dell’Università Telematica Pegaso, ideata dal gruppo Multiversity.

Il resto dell’offerta formativa copre le facoltà attive nel campo imprenditoriale: Economia Ingegneria, Giurisprudenza, Psicologia e Scienze Umanistiche, ma anche i settori Gastronomia e Moda che insieme ai 24 Master (tra I e II Livello), 30 Corsi di Alta Formazione e 86 Esami singoli confermano un’ampia scelta per i professionisti del futuro.

Anche per questo l’ateneo sta crescendo, di anno in anno, con un numero sempre maggiore di studenti che possono formarsi approfittando della modalità blended ed e-learning e sostenere gli esami scegliendo tra le 60 sedi presenti sul territorio nazionale.

Al pari di Pegaso, anche Mercatorum vanta numerose agevolazioni, programmi e promo che permettono a chiunque di poter iniziare il proprio percorso formativo o riprenderlo (grazie al riconoscimento dei CFU per convertire il proprio curriculum universitario) con un concreto aiuto anche a livello economico.

Inoltre, grazie al Decreto del 29 Luglio 2022, con il nuovo anno accademico sarà possibile iscriversi a due corsi accademici contemporaneamente con entrambe le Università.

Il punto di contatto tra l’università e il territorio è espresso attraverso gli EI-Point (E-learning Point) centri di diffusione e crescita dell’Università, collante tra studenti, mondo del lavoro e vita sociale, capaci di rappresentare le reali esigenze formative del territorio e proporre iniziative, progetti, attività e nuove partnership e convenzioni.

Informatic World, centro di formazione professionale accreditato dalla Regione Calabria, è anche Ei-Point Mercatorum, per cui l’iscrizione può essere formalizzata anche presso lo stesso Polo Didattico: garantisce allo studente non solo l’assistenza durante le fasi di orientamento, ma anche il supporto durante tutto il suo percorso accademico.

Per i dettagli e le iscrizioni è possibile collegarsi a questo link, venire in sede o chiamare il numero di telefono 0965/595367 attivo tutti i giorni (anche i festivi) dalle 9.00 alle 19.30.

La sede di trova a Reggio di Calabria in Via Sbarre Inferiori, 234/C.

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30.