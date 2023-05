Vallata del Gallico, anche il vicesindaco di Santo Stefano aderisce a Forza Italia

“Un caloroso benvenuto nella grande squadra di Forza Italia anche a Diego Coppola, Vicesindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, che ha formalizzato la sua adesione al nostro partito ed al quale nelle prossime settimane affideremo il compito di coordinatore azzurro nello stesso Comune.”

A dirlo è il Coordinatore provinciale di Forza Italia Reggio Calabria e Responsabile nazionale per il Sud, nonché Vicecapogruppo azzurro alla Camera, Francesco Cannizzaro che, dopo aver incassato l’ennesima adesione sotto il suo coordinamento, rende pubblico il nuovo innesto, annunciando anche l’imminente nomina di Coppola nei quadri dirigenziali in ambito territoriale.

Diego Coppola, laureato in produzione animale e scienze alimentari e docente di scienze dell’alimentazione, nutre anche una grande vocazione per il volontariato, come dimostra la carica di Presidente del Comitato territoriale della Croce Rossa Italiana per la Vallata del Gallico.

È Vicesindaco di Santo Stefano con delega alle Politiche sociali ed alla Sanità pubblica, già assessore nella precedente amministrazione comunale. È risultato primo degli eletti ad entrambe le tornate elettorali che hanno interessato il Comune della Vallata del Gallico, sintomo dell’ottimo lavoro svolto sul territorio in favore della sua Comunità.

“Il radicamento nei territori è la nostra vera linfa. Oggi più di prima spiega l’On. Cannizzaro a Forza Italia si lega una nuova strategia d’azione politica nazionale, da sempre legata all’ambizioso progetto politico del Presidente Silvio Berlusconi di riportare la nostra azione di governo nazionale anche sui territori comunali e provinciali.

Ebbene, ritengo Diego Coppola la persona adatta ad incarnare questo spirito a nome del Nostro Partito e colgo l’occasione per rinnovargli la mia stima personale e politica.

Pertanto, nel fare i miei migliori auguri di buon lavoro alla new entry, ribadisco pubblicamente che lui e la comunità che rappresenta potranno sempre contare sul mio sostegno, troveranno sempre la porta del Coordinamento aperta, consapevoli della fiducia e del rispetto che stanno alla base della nostra reciproca collaborazione.”

E nelle prossime settimane aggiunge in conclusione Francesco Cannizzaro in sintonia con i vertici di Forza Italia, proseguiremo con nuove adesioni ed altre nomine nelle varie Aree della provincia di Reggio.”