Volley Reghion, tutto pronto per la “Manifestazione Pallavolistica Città di San Lucido”

Nonostante le festività natalizie, procede a ritmi spediti l’attività della Volley Reghion in vista della ripresa del campionato di B2 del prossimo 8 gennaio. Oltre ai consueti allenamenti, la formazione di coach Pellegrino sarà tra le protagoniste della “Manifestazione Pallavolistica Città di San Lucido” in programma giovedì 29 dicembre e promossa dall’amministrazione comunale della cittadina del cosentino.

Un triangolare che si disputerà al meglio dei tre set e che vedrà sul parquet di gioco, assieme alle reggine, la Volley San Lucido, impegnata nel campionato di Serie C, e la Pallavolo Crotone, inserita nello stesso girone di B2 della Reghion. Gli incontri si disputeranno presso il Palazzetto dello Sport “Don Pino Puglisi” e rappresenteranno per capitan Genovese e compagne un importante test utile ad esaminare l’attuale momento di forma, ma soprattutto per vivere un’occasione di sport e di aggregazione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.