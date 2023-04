A Sol&Agrifood la Metrocity richiama all’identità dei settori agroalimentare e vitivinicolo

Il Consigliere metropolitano delegato all’Agricoltura Giuseppe Giordano ha preso parte nell’ambito della kermesse veronese alla tavola rotonda promossa da Palazzo Alvaro per la promozione delle produzioni d’eccellenza del territorio reggino

Nell’ambito del Vinitaly, fra i più grandi saloni d’Europa dedicati al vino e ai distillati, in corso di svolgimento a Verona, la Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata la protagonista del confronto “Resilienza, rigenerazione e riconoscimento dell’identità nei settori agroalimentare e vitivinicolo”.

Al dibattito, allestito nello spazio Sol&Agrifood, hanno preso parte Giuseppe Giordano, consigliere metropolitano delegato all’Agricoltura, Ninni Tramontana, presidente della Camera di Commercio, Vincenzo Vozzo, presidente del Consorzio dei vini reggini Terre di Reggio Calabria, e l’assessore calabrese all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

Nel sottolineare la forte sinergia con la Regione Calabria, il consigliere delegato, Giuseppe Giordano, ha posto l’accento «sulla laboriosità delle aziende dell’area metropolitana, presenti e ben organizzate nella fiera veronese, a testimonianza dell’operosità e della costanza con le quali svolgono attività di promozione dei propri prodotti».

«Grazie a loro ha detto il marchio della Città Metropolitana procede a consolidarsi in un settore chiave per lo sviluppo delle economie territoriali. Quello agro-alimentare, infatti, è un comparto chiave sul quale le istituzioni, ed in particolar modo Palazzo Alvaro, stanno investendo molto anche sotto l’aspetto del marketing».

«I riscontri sul campo sono tangibili ha aggiunto con un folto numero di visitatori presenti ed interessati alle peculiarità del nostro comprensorio».

«Ancora una volta ha concluso Giordano dimostriamo anche a livello internazionale come la Città Metropolitana e le sue realtà migliori non solo sanno partecipare a queste grandi vetrine, ma spiccano per qualità, serietà e competenza».

A seguire la Città Metropolitana ha presentato con lo chef Giuseppe Ferranti uno show cooking dedicato ai prodotti identitari del territorio metropolitano ed alle birre artigianali ed ai vini reggini che ha richiamato l’attenzione di numerosi visitatori che hanno avuto modo di apprezzare il gusto ma anche il racconto delle produzioni d’eccellenza del territorio metropolitano.