Anas consegna i lavori per la nuova pavimentazione sulla Ss106 “Jonica” a Crotone

Anas ha consegnato all’impresa esecutrice i lavori di nuova pavimentazione lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ nella provincia di Crotone.

Gli interventi riguarderanno il ripristino del piano viabile mediante l’utilizzo di bitumi che garantiscono, rispetto a quelli tradizionali, una maggiore resistenza all’azione del traffico e una minore sensibilità alle escursioni termiche.

Le attività interesseranno i comuni di Crotone, Strongoli, Melissa, Ciro’ Marina e Torretta di Crucoli, per un importo complessivo di investimento di circa 1 milione di euro.

I lavori saranno conclusi entro 46 giorni

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.