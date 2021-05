“Acting Summer School – Il ritmo dell’attore”, il campus estivo promosso dalla SRC – Scuola di Recitazione della Calabria

Condividi

La SRC – Scuola di Recitazione della Calabria, ideata e diretta da Walter Cordopatri, coordinata da Giorgio Colangeli, in collaborazione ufficiale con il Giffoni Film Festival e patrocinata dal Comune di Cittanova, presenta “Acting Summer School – Il ritmo dell’attore” un campus estivo di recitazione in collaborazione con l’Uliveto Principessa Resort.

Il camp ha lo scopo di avvicinare i ragazzi al meraviglioso mondo dell’interpretazione attraverso la condivisione, il divertimento e la creatività, ma soprattutto punterà alla scoperta del ritmo da qui il titolo del campus fondamentale per l’attore in scena, e per chiunque nella vita di tutti i giorni. Tutto ha un ritmo, occorre però riuscire a percepirlo, acquisirlo e imparare a gestirlo.

Le attività si svolgeranno all’interno del magnifico parco dell’Uliveto Principessa Resort, una location lontana dal caos, volutamente scelta perché offre spazi incontaminati, necessari a far vivere una straordinaria esperienza personale, artistica e formativa.

Due settimane (dal 5 al 16 luglio, escluso sabato e domenica) durante le quali i ragazzi affronteranno entusiasmanti momenti creativi, seguiti da docenti, educatori e animatori altamente qualificati. Sono previste tre classi suddivise per fasce d’età (Child: 7-10 anni; Junior: 11-14 anni; Medium: 15-18 anni), al fine di poter adattare gli approcci didattici, pedagogici ed artistici.

L’offerta formativa verterà principalmente su: scoperta del gioco; scoperta del ritmo; scoperta e gestione dello spazio; scrittura creativa; esercizi sul corpo, sulla voce e sulle emozioni; ascolto di sé e degli altri; improvvisazioni teatrali e cinematografiche.

A guidare le attività i docenti: Renata Falcone, Barbara Bruni e Antonio Conti (Recitazione), Chiara Tomaselli (Canto), Giovanni Gangemi (Teatrodanza) e Giuseppe Costa (Body Percussion). Il campus non sarà solo “studio” ma anche divertimento e animazione, sono previste infatti, anche attività sportive (beach volley, calcetto, piscina, etc).

Sono inoltre a disposizione del campus alcuni spazi interni della struttura ospitante, da utilizzare in caso di condizioni meteo poco favorevoli. Tutte le attività proposte durante il campus saranno strutturate seguendo i protocolli di sicurezza anti Covid.

La quota di partecipazione è di 400 euro. Tutte le iscrizioni effettuate entro il 15 giugno 2021 godranno del prezzo speciale di 350 euro. Chi porterà un amico avrà diritto ad un ulteriore sconto del 10% per sé e per l’amico.

La quota di iscrizione comprende: 50 ore di formazione; 20 ore di animazione; ristorazione a cura dell’Uliveto Principessa Resort; kit ufficiale; materiale didattico; assicurazione infortuni; dimostrazione finale; attestato di partecipazione.

Possibilità di servizio navetta non incluso nel prezzo. Tutti i partecipanti al campus, avranno uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione ai corsi della Scuola di Recitazione della Calabria per l’anno 2021/2022.

Programma giornaliero:

 9.00 – 11.30: attività didattica;

 11.30 – 12.30: animazione, sport e divertimento;

 13.00 – 14.00: pausa pranzo;

 14.00 – 15.00: ora del riposo con proiezione video;

 15.00 – 17.30: attività didattica;

 17.30 – 18.30: animazione, sport e divertimento.

Iscrizioni presso la sede della SRC – Scuola di Recitazione della Calabria, Strada Provinciale 1 di Gioia Tauro e Locri, n. 98 – Cittanova. Per info: 0966 449413 – 371 1205781 scuolarecitazionecalabria@gmail.com – Chiusura iscrizioni 30 giugno 2021.