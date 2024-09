Attori si nasce ma si diventa, aperte le iscrizioni al bando ideato e coordinato da Icra Project

Entro il 18 settembre prossimo si possono presentare le candidature per partecipare alla selezione che consentirà di partecipare ad un laboratorio teatrale finalizzato alla messa in scena dello spettacolo “Ariadne 2.0”.

Le selezioni si terranno il 23 e 24 settembre prossimi nella sede del Piccolo Teatrop in via Marconi 73 a Lamezia Terme (Catanzaro). Il seminario formativo per la preparazione degli aspiranti attori e attrici (under 35), sarà condotto dagli esperti Greta Belometti e Pierpaolo Bonaccurso.

I candidati prescelti, dal 14 al 18 ottobre 2024, saranno protagonisti attivi di un laboratorio di alta formazione che li coinvolgerà nella rappresentazione dello spettacolo “Ariadne 2.0” al teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme.

I candidati selezionati saranno assunti e retribuiti da Icra Project per l’intero periodo di formazione.

Per partecipare alla selezione: inviare una mail a info@teatrop.it , allegando Curriculum Vitae e una frase di presentazione nel corpo della mail. In oggetto indicare: PARTECIPAZIONE AL BANDO ATTORI SI NASCE MA SI DIVENTA 2024

*Il grande regista e attore post-moderno Leo de Bernardinis, amava ripetere che “Attori si nasce ma si diventa”.

Prendendo spunto da questa frase alquanto sibillina, è nato il progetto nazionale presentato da sei prestigiose realtà del Centro-Sud Italia nell’ambito di un ulteriore progetto triennale ideato e coordinato da Icra Project (International Centre for the Research of the Actor), diretto da Lina Salvatore e Michele Monetta, docente e membro della Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

Il progetto di livello nazionale è rivolto agli under 35 e coinvolge le seguenti regioni: Campania, con la capofila Icra; Basilicata con la compagnia HdueTeatro di Potenza; la Calabria con la compagnia Teatrop di Lamezia Terme; la Puglia con il centro culturale Onirica di Bari e Sicilia col Teatro Atlante di Palermo.

L’ambizioso programma sul ricambio generazionale nel teatro e nello spettacolo che ha creato una rete fra alcune regioni del centro –sud Italia, è stato approvato anche dal MiC (Ministero della Cultura).

Icra Project è il Centro internazionale di ricerca sull’attore che coordina e sviluppa attività nel campo del teatro, della musica, della pedagogia nell’arte drammatica e dei linguaggi multimediali. Grazie alla partnership con enti e istituzioni di alto livello, da diversi anni ormai il Centro realizza e promuove spettacoli e iniziative culturali nazionali e internazionali.

*Greta Belometti e Pierpaolo Bonaccurso sono i direttori artistici di Teatrop, compagnia teatrale lametina fondata circa mezzo secolo fa dal regista e attore Piero Bonaccurso.

La compagnia è riconosciuta a livello ministeriale e, oltre a produrre spettacoli per sè stessa, organizza e promuove rassegne teatrali con il coinvolgimento di compagnie di tutta Italia.

Il coinvolgimento nel progetto “Attori si nasce ma si diventa” conferma e rafforza ancora una volta la lunga esperienza artistica della compagnia lametina che si è meritatamente conquistata una ribalta nazionale.

Info progetto icraproject.it