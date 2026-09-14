Bando Volontariato 2026, scadenza il 30 settembre: il CSV Calabria Centro rilancia l’opportunità per gli ETS delle aree interne

C’è tempo fino alle ore 13 del 30 settembre 2026 per partecipare al Bando Volontariato 2026, l’iniziativa rivolta a valorizzare l’azione volontaria nelle aree interne del Sud e a sostenere la capacità degli Enti del Terzo Settore di costruire risposte ai bisogni delle comunità.

Il CSV Calabria Centro rilancia l’opportunità e invita gli enti interessati a verificare i requisiti previsti e le modalità di partecipazione, consultando la scheda informativa pubblicata sul sito del Centro.

Nelle scorse settimane il CSV ha già avviato un’attività specifica di informazione e accompagnamento. Una prima comunicazione è stata inviata agli ETS in possesso dei requisiti verificabili attraverso il RUNTS e successivamente è stato organizzato un seminario informativo dedicato alla presentazione del bando e alle modalità di partecipazione.

L’attività ha interessato complessivamente 92 Enti del Terzo Settore, raggiunti attraverso comunicazioni dedicate, materiali informativi e un momento di approfondimento online per accompagnare gli enti nella conoscenza dell’opportunità e nella preparazione delle candidature.

Con l’avvicinarsi della scadenza, il CSV Calabria Centro intende rafforzare ulteriormente la diffusione dell’opportunità, affinché il maggior numero possibile di enti e comunità delle aree interessate possa conoscerla e valutarne le possibilità di partecipazione.

Tutte le informazioni sul Bando Volontariato 2026, sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle proposte sono disponibili sul sito del CSV Calabria Centro (www.csvcalabriacentro.it).