Reggio Calabria

Nella giornata odierna visita del ministro Matteo Piantedosi in prefettura a Reggio Calabria

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Il 16 settembre, alle ore 12:00, presso il Salone degli stemmi del Palazzo del Governo, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, presenzierà alla stipula di un Accordo interistituzionale tra il Prefetto, Clara Vaccaro, e il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, volto a realizzare iniziative sul territorio in materia di sicurezza.

Alla cerimonia di sottoscrizione parteciperanno inoltre il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il Sottosegretario di Stato all’Interno, Wanda Ferro.

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