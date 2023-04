Celebrato anche a Crotone il 171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato

CATANZARO :: 12/04/2023 :: Il sottosegretario all’Interno on. Wanda Ferro sarà domani in Calabria insieme al Capo dipartimento Diritti civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno, prefetto Valerio Valenti, per visitare le strutture di prima accoglienza e fare il punto con i prefetti e i soggetti istituzionali interessati dall’emergenza sbarchi.

GIOIA TAURO :: 12/04/2023 :: Il gup di Palmi ha rinviato a giudizio il presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio Andrea Agostinelli ed altri dipendenti dell’Autorità in relazione alla morte di Agostino Filandro

DIAMANTE :: 12/04/2023 :: Grande attesa per Beppe Grillo a Diamante (Cs).

SANTA MARIA DEL CEDRO :: 12/04/2023 :: Sabato 15 aprile alle ore 15:00, presso il Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro (Cs), si discuterà di rigenerazione rurale a partire dai risultati del progetto europeo Horizon 2020 “Ruralization”.

MORMANNO :: 12/04/2023 :: Promuovere il turismo sportivo, incentivare la conoscenza dell’area naturalistica attorno al Lago Pantano, e promuovere ogni tipo di sport che possa svolgersi nello specchio d’acqua del lago che è uno dei grandi attrattori per la comunità di Mormanno.