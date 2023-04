Antonio Billari su Programma Fesr-Fse “burocrazia stia al passo della politica”

Il consigliere Regionale Antonio Billari a margine dei lavori di aula interviene sull’approvazione del Programma Fesr-Fse votato 2021/2027 votato a maggioranza e che si riferisce ad interventi programmati circa tre miliardi di euro.

Se da un lato ci sono importanti risorse da spendere dichiara Antonio Billari dall’altro non possiamo nascondere il fatto che vi è un vero rischio rispetto all’effettivo utilizzo di questi fondi.

Ritengo utile istituire un gruppo di lavoro specifico per monitorare lo stato di avanzamento di bandi e progettualità nell’esclusiva necessità di utilizzare tutte le risorse per le quali siamo destinatari dichiara Billari.

La Calabria merita risposte concrete conclude Billari e la burocrazia deve stare al passo con la politica.

Come Consigliere regionale di opposizione prosegue Billari sarò vigile ed attento per monitorare la reale spesa di queste risorse e stimolare un dibattito plurale su come queste disponibilità possano creare risultati ed indotto al nostro territorio.