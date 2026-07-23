Completato il varo dell’impalcato metallico del Viadotto Ortiano II sulla Ss177 Dir di Longobucco in provincia di Cosenza

Proseguono i lavori lungo la strada statale 177dir “di Longobucco” in provincia di Cosenza.

Nelle ultime ore, Anas (Gruppo FS) ha completato il varo della campata centrale del viadotto Ortiano II portando così a termine le operazioni di sollevamento dell’impalcato metallico sulle pile già eseguite.

Il cronoprogramma lavori ha purtroppo registrato rallentamenti dovuti ai tempi di fornitura delle parti metalliche condizionati dalla ben nota situazione di crisi internazionale.

Possono pertanto infine ora partire, senza criticità tecniche, le lavorazioni di completamento della piattaforma stradale e delle opere accessorie.

Le attività proseguiranno con il montaggio delle pianelle prefabbricate e successivamente con la posa delle armature metalliche e il getto in calcestruzzo per la realizzazione della soletta e dei cordoli laterali, completando con giunti, impermeabilizzazione, barriere e pavimentazione.

A valle di tali lavori si procederà con le prove di carico e le attività di collaudo, propedeutiche all’apertura a traffico dell’opera, puntando a ridurre i tempi di esecuzione con il ricorso a doppi e tripli turni di lavoro, anche nei giorni festivi per restituire così al più presto al territorio un collegamento moderno, efficiente e in grado di ridurre i tempi di percorrenza tra l’altopiano silano e la fascia ionica.