Crotone: Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta”, una persona denunciata e sanzioni per 5.000 euro

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO ha interessato la città di Cirò Superiore e Cirò Marina.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Amministrativa unitamente a personale della Capitaneria di Porto ha proceduto al controllo di una struttura ricettiva con annesso stabilimento balneare, esercizio di vicinato e attività di ristorazione e pizzeria.

Nel corso del controllo della struttura ricettiva la Capitaneria di Porto di Crotone ha contestato due violazioni amministrative, una per la mancanza dell’assistente bagnante presso l’apposita postazione (p.m.r. 1.032,00 euro) e l’altra per aver accertato la gestione dello stabilimento balneare insistente su area demaniale in assenza della specifica autorizzazione (p.m.r. 1.032 euro).

Il personale della Squadra Amministrativa, inoltre, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare della struttura ricettiva per aver adottato modalità di identificazione degli alloggiati non conformi alla normativa vigente e per aver omesso di registrare alcuni ospiti.

Il controllo amministrativo ha interessato anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, operante presso la struttura ricettiva. Le verifiche, svolte congiuntamente al personale della Capitaneria di Porto di Crotone, hanno consentito di accertare la mancata tracciabilità di circa 10 kg di prodotti ittici.

Per tale violazione, il titolare dell’attività è stato sanzionato (p.m.r. 2.000,00 euro) e la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’ASP di Crotone, che, al termine degli accertamenti di competenza, ha impartito specifiche prescrizioni finalizzate all’adeguamento igienico-sanitario e strutturale dell’attività. Il titolare è stato altresì sanzionato per aver omesso di indicare, nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività sanitaria, il locale destinato a bar della piscina (p.m.r. 1.000,00 euro).

La Polizia Stradale, nell’ambito del servizio, ha effettuato un controllo presso un’attività di autodemolizione.

Nel corso dell’ispezione, il titolare ha esibito un’autorizzazione all’esercizio dell’attività e, dall’esame della documentazione prodotta è emersa una carenza documentale, non risultando disponibili gli elaborati e la documentazione tecnica allegati alla relativa SCIA.

Alla luce di tale circostanza, il titolare è stato invitato a presentarsi presso gli Uffici di Polizia al fine di integrare la documentazione già esibita e produrre gli atti e gli elaborati tecnici mancanti.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli ed ha controllato il rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti, sulle principali arterie stradali.

In tale contesto, personale della Guardia di Finanza ha elevato nr. 2 sanzioni al Codice della Strada con contestuale sospensione di una patente di guida.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno identificato nr. 376 persone e hanno controllato nr. 205 veicoli, oltre ad effettuare diversi controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

526 persone controllate, di cui 83 con precedenti

persone controllate, di cui con precedenti 278 veicoli controlli

veicoli controlli 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

persona denunciata all’Autorità Giudiziaria 6 esercizi commerciali controllati

esercizi commerciali controllati 4 sanzioni amministrative elevate per un valore di circa 5.000,00 euro

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo.

Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente e la regolarità delle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza connesse alle diverse attività esercitate.

Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.