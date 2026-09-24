FILMARE Festival, Kim Rossi Stuart ospite d’onore della serata finale a Sangineto

SANGINETO (CS) – Sarà Kim Rossi Stuart l’ospite d’onore della serata conclusiva della sesta edizione del FILMARE Festival, in programma domenica 27 settembre, alle ore 19, al Parco Hotel delle Stelle di Sangineto. Un nome di primo piano del cinema italiano per l’appuntamento che chiuderà il percorso dell’edizione 2026 della manifestazione.

Attore e regista tra i più conosciuti della sua generazione, Rossi Stuart, nato a Roma nel 1969, ha iniziato giovanissimo la carriera cinematografica, costruendo negli anni un percorso che lo ha visto impegnato nel cinema, in televisione e in teatro.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con importanti registi italiani, tra cui Michelangelo Antonioni, Roberto Benigni, Gianni Amelio e Michele Placido. Al lavoro di attore ha affiancato quello dietro la macchina da presa: con Anche libero va bene, suo esordio alla regia, ha ottenuto il David di Donatello come miglior regista esordiente. Tra i suoi lavori degli ultimi anni figurano Gli anni più belli, Cosa sarà e Brado.

La presenza di Kim Rossi Stuart a Sangineto conferma la volontà del FILMARE Festival di creare occasioni di incontro diretto tra il pubblico e alcuni dei protagonisti della cinematografia italiana, portando sul territorio esperienze, storie e percorsi professionali legati al grande schermo.

Il sindaco Michele Guardia: «Una scelta di grande qualità»

Sulla presenza dell’attore e regista interviene il sindaco di Sangineto, Michele Guardia, sottolineando anche la continuità del rapporto tra il Comune e la manifestazione.

«È il quinto anno che Sangineto ospita la serata finale del FILMARE Festival e, seguendo il percorso delle precedenti edizioni, abbiamo voluto proporre anche quest’anno un nome importante. La presenza di Kim Rossi Stuart rappresenta una scelta di grande qualità artistica, che siamo certi potrà essere particolarmente apprezzata dal pubblico».

Soddisfazione viene espressa anche dagli organizzatori del Festival, curato dall’Associazione Culturale Calabriartes, presieduta da Enzo De Carlo, e dalla DRB di Beniamino Chiappetta, con la direzione artistica di Francesca Piggianelli.

«Siamo felici di questa opportunità e di questa importante scelta artistica, che ci consente di mantenere alta l’attenzione sul FILMARE Festival e di rafforzarne ulteriormente il profilo nazionale», affermano gli organizzatori.

«Le serate precedenti hanno già proposto un programma di significativa qualità artistica e culturale. La presenza di Kim Rossi Stuart rappresenta un ulteriore momento di grande rilievo e conferma la volontà del Festival di proporre al pubblico protagonisti di primo piano del cinema italiano».

L’appuntamento

La serata finale della VI edizione del FILMARE Festival è in programma domenica 27 settembre, alle ore 19, al Parco Hotel delle Stelle di Sangineto.

Ospite d’onore sarà Kim Rossi Stuart. L’ingresso è libero.

Un appuntamento conclusivo nel segno del cinema e dell’incontro diretto con uno dei protagonisti più riconoscibili del panorama cinematografico italiano.