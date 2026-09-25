Montalto Uffugo celebra il cioccolato: due giorni tra gusto, tradizione e cultura nel cuore del borgo

MONTALTO UFFUGO – Il profumo del cioccolato invaderà il centro storico di Montalto Uffugo per una due giorni dedicata al gusto, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio. Venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2026 debutta la prima edizione della Festa del Cioccolato, iniziativa che punta a trasformare Piazza Enrico Bianco e il cuore del borgo in un luogo d’incontro tra sapori, tradizioni e cultura.

La manifestazione è promossa dalla Pro Loco di Montalto Uffugo, con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento, tra gli altri, di ARSAC, Calabria Straordinaria e UNPLI Calabria.

Il programma prenderà il via venerdì 2 ottobre alle 19 con l’apertura ufficiale accompagnata dalla Banda musicale Città di Montalto Uffugo. Uno dei momenti centrali della serata sarà dedicato alla conoscenza del cioccolato: alle 20.30 è prevista una degustazione guidata a cura di Giuseppe Palmieri, trainer del cioccolato, nel chiostro del Ricreatorio Don Gaetano Mauro.

La festa proseguirà sabato 3 ottobre, con l’apertura degli stand alle 10.30. Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli: alle 11, sempre nel chiostro del Ricreatorio Don Gaetano Mauro, si terrà un laboratorio dedicato al cioccolato per bambini, curato dall’azienda Garritano. Per partecipare al laboratorio è prevista la prenotazione tramite WhatsApp al numero indicato dagli organizzatori, 349 5470780.

La seconda giornata continuerà tra stand e iniziative nel centro storico per concludersi, alle 21.30, con uno spettacolo musicale. L’ingresso alla manifestazione è libero.

Non soltanto una festa per gli amanti del cioccolato, dunque, ma un’iniziativa pensata per creare occasioni di socialità e richiamare visitatori nel centro storico, legando l’esperienza gastronomica alla scoperta dei luoghi e dell’identità di Montalto Uffugo.

La scelta del cioccolato diventa così anche un elemento attorno al quale costruire un racconto del territorio: artigianalità, prodotti di qualità e momenti dedicati alle famiglie si incontrano nella cornice del borgo.

Con questa prima edizione, Montalto Uffugo prova a dare vita a un appuntamento capace di crescere negli anni, affidandosi a un ingrediente universalmente amato per raccontare qualcosa di più ampio: un territorio che vuole incontrarsi, farsi conoscere e valorizzare le proprie tradizioni attraverso il gusto e l’accoglienza.