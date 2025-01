Guardia medica Amendolara, servizio garantito grazie a disponibilità dei medici

Continuità Assistenziale ad Amendolara, il piano dei turni della guardia medica previsti per il mese di gennaio confermano una situazione tutt’altro che catastrofica.

Fino alla data odierna, venerdì 10, ha coperto il turno il dottore Bloise; domani sabato 11 e domenica 12 sarà disponibile il dottore Tartarella; lunedì 13 il dottore Pagano; venerdì 17 il dottore Bloise; sabato 18 e domenica 19 il dottore Tartarella e Nei giorni 20, 24, 27 e 31 gennaio il dottore Pagano. Sono semmai pochi i giorni senza copertura.

È quanto precisa il presidente della terza commissione sanità Pasqualina Straface ringraziando, innanzitutto, i medici che con buon senso e spirito di sacrificio, si sono messi a disposizione per garantire la continuità delle prestazioni.

Come sta ribadendo da tempo anche il Presidente Roberto Occhiuto con il quale condividiamo l’esigenza di una riforma nazionale normativa per l’arruolamento dei medici, il problema della carenza di personale aggiunge non è esclusivamente di interesse regionale.

In tutta Italia e non solo in Calabria, c’è difficoltà a trovare medici per guardie mediche e Pronto Soccorso.

Anche grazie alla collaborazione e alla costante interlocuzione con la dottoressa Antonella Arvia, dirigente medico del Distretto Sanitario di Trebisacce per le Cure Domiciliari Integrate – Asp area Jonio Nord ci auguriamo che, in tempi brevi, la situazione possa essere ulteriormente migliorata incrementando di un’unità il personale medico a disposizione.