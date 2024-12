Il “Nastro Verde” Calabria premia le eccellenze della Città Metropolitana  

di Cosimo Sframeli

Reggio Calabria, 14 dicembre 2024. I Mauriziani, Cavalieri e Dame, dell’Associazione Combattentistica e d’Arma “Nastro Verde” – Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana – Sezione Calabria, rappresentati dal Presidente Cosimo Sframeli e dal Consiglio direttivo presente: Americo Della Valle, Matteo Donado, Paolo Del Giudice, Sebastiano Germanà, Letterio Sciliberto, presso la sala convegno del ristorante “Terrazze Le Rose” di Bocale – Reggio Calabria, hanno consegnato il Diploma di Benemerenza Mauriziano a personalità impegnate nella vita civile, militare e religiosa distintesi per l’agire fine e attento ai gemiti dello spirito, nell’amare il piccolo e l’invisibile con stile e forte energia, con amore paziente e capacità di donare se stessi senza nulla chiedere in cambio. Personalità che continuano a praticare la cultura della legalità, ricercando la giustizia, contro una rassegnazione e un moralismo interpretato, a favore di una società che celebra virtuosamente il passato, celebra il presente e spera nell’avvenire.

S.E. il Prefetto Dott.ssa Clara Vaccaro:

“Rappresentante del Governo impegnata in territorio difficile e complesso, caratterizzato dalla presenza inquietante della ‘ndrangheta, attenta ai bisogni della gente, con l’esempio e la risolutezza, riesce a esprimere una vibrante tensione ideale, che sottolinea ed evidenzia la speranza di riscatto per un avvenire scevro da qualsiasi forma di condizionamento. Con tenacia e instancabile spirito di sacrificio e di servizio, onora e arricchisce le Istituzioni dello Stato. Lodevole e apprezzata la sua dedizione nella delicata missione di “Servitore dello Stato”, confermando diuturnamente i principi di legalità, giustizia e libertà, valori alla base della società civile, e contribuendo a sostenere le iniziative culturali, testimoni della dottrina custodita da questa Associazione Combattentistica e d’Arma Nastro Verde. Con stima e gratitudine”.

Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà:

Sindaco in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, in un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali. Riferimento per la popolazione, riesce a coniugare abilmente le numerose e complesse attività istituzionali con le molteplici problematiche locali, animando la forza della gente onesta e, con fatica, combattendosi da leone per contrastare e demolire ciò che “l’identità mafiosa” edifica. Tiene accesa la fiaccola del contrasto alla ‘ndrangheta, conducendo battaglie quotidiane, costanti e ostinate. Ispirato da coraggiose idee, è espressione delle istituzioni che credono nel cambiamento attraverso la cultura come strumento di legalità e confidano nel riscatto di un popolo avviluppato da mali secolari ed endemici. Principi e valori ricercati e custoditi da questa Associazione Combattentista e d’Arma Nastro Verde”

Colonnello Vittorio Carrara, Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria:

Comandante determinato, discreto e altruista, coniuga con onore il coraggio e lo spirito di servizio, il culto del dovere e la religione per l’Arma dei Carabinieri con trascinante esempio. Ha retto onerosi comandi, contrastando con solerzia e operosità la ‘ndrangheta, la camorra, la sacra corona unita e ogni forma di violenza criminale.

Alla guida dell’Istituto di formazione, forgia lo spirito e la coscienza degli Allievi attraverso gli aspetti più nobili del suo passato, cogliendo l’essenza, le idee e l’esempio dei migliori. Un percorso di vita professionale impegnato a raggiungere la giusta meta, tessendo la tela del futuro inequivocabile dei giovani carabinieri, testimoni e custodi delle nobili tradizioni dell’Arma. Un esempio di lealtà e amor di Patria. Valori e ideali perseverati dalla nostra Associazione Combattentistica e d’Arma Nastro Verde”.

Presidente Dott. Vincenzo Pedone – Magistrato: “

“Uomo e Magistrato di raffinata cultura e di versatile talento, con grande rigore e illuminata competenza, ha donato il suo prezioso contributo al servizio allo Stato. In situazioni ambientali avverse, in Sardegna, Calabria, Sicilia, con equilibrio e determinazione, ha vigorosamente contrastato ogni forma criminale. Inquirente e giudice, ha coniugato coraggio e abnegazione, culto del dovere e fedeltà all’Istituzione di appartenenza, concludendo la carriera professionale a Reggio Calabria quale Presidente del Tribunale di Sorveglianza. In Calabria, riferimento certo delle Forze dell’Ordine, ha coordinato e diretto indagini che hanno assicurato alla giustizia ’ndranghetisti autori di efferati delitti anche contro l’Arma con l’assassinio di due carabinieri e il grave ferimento di altri due militi. In Sicilia, giudice a latere togato della Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, ha predisposto la sentenza d’appello contro la mafia in merito alla strage di Capaci in cui hanno perso la vita il giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e, gli uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Vittima di vile atto intimidatorio, in cui ignoti ‘ndranghetisti hanno esploso colpi d’arma da fuoco all’interno della sua casa, tentando di minare la serenità familiare, ha continuato con esemplare risolutezza a esprimere una vibrante tensione ideale di speranza. Lodevole l’impegno e il fattivo contributo profuso alla Patria, di cui può essere considerato uno dei figli migliori. Ideali e valori custoditi accuratamente da questa Associazione Combattentistica e d’Arma Nastro Verde”.

Maggiore Pilota Nicola Picerno, Comandante Sezione Area GdF di Lamezia Terme:

“Comandante pilota di aeromobili, evidenziando competenza, forte senso del dovere ed elevata preparazione, nell’ottica finalizzata al più razionale soddisfacimento delle articolate esigenze del territorio, durante l’alluvione di novembre 2020, a Crotone, in sorvolo con l’equipaggio dell’elicottero “Volpe 314”, salvava da morte certa una donna in procinto di annegare nelle acque gelide torrenziali, nel fango e tra i detriti, ormai alti circa due metri. In tale contesto, dimostrava non comuni doti di intraprendenza a operare efficacemente, ponendo in essere soluzioni efficaci. Onorava il giuramento prestato, sovrapponendo il dovere del bene comune agli interessi personali, condizione essenziale, indispensabile e insostituibile per l’onore del proprio vivere. Straordinario esempio di elevata professionalità, silenziosa generosità, impareggiabile altruismo, che induce a rafforzare il legame con il tricolore simbolo della Patria, che quotidianamente serviamo. Ideali e valori custoditi dalla nostra Associazione Combattentistica e d’Arma Nastro Verde”.

Don Tonino Saraco, Priore del Santuario di Maria SS di Polsi Madre del Divin Pastore, Parroco della Chiesa Santa Maria del Pozzo di Ardore Marina:

“Operatore di pace, profeta e testimone di verità, anima orante capace di discernere i segni dei tempi, impegna la propria vita al servizio degli altri in una terra depressa e gravata da intemperie sociali. Contro il malaffare, perseguito da atti intimidatori, ha continuato la sua missione religiosa a difesa del bene collettivo con determinante coraggio. Vive e annuncia il Vangelo di Cristo, invitando al pentimento e alla conversione, alla riparazione e al ritorno a Dio. Le sue opere, tenaci e instancabili, onorano e arricchiscono l’Ordine sacerdotale, consentendo di apprezzare il valore aggiunto della fede in ogni persona e in quanti soffrono la povertà, la malattia, la schiavitù del peccato, la discriminazione e le conseguenze dei conflitti. Indica con sobrietà e semplicità il cammino che conduce alla salvezza dell’anima e a contemplare al meglio la vita terrena. Encomiabile ed esemplare l’impegno ecclesiastico e civile. Ideali e valori perseverati e tutelati da questa Associazione Combattentistica e d’Arma Nastro Verde”.

Prof. Calogero Centofanti:

“Presidente del Movimento “Nuova Presenza Giorgio La Pira”, instancabile eclettico, continua a proiettare inni alla solidarietà, al bene comune, alla salvaguardia della convivenza civile legata al trionfo dei valori etici. Esempio di integrità morale, è l’anima dei premi “Alata solertia”, “Pro bono veritatis” e “Pro bono iustitiae” che esaltano il bene della giustizia, del sacrificio e del lavoro esercitato per la società civile. Dispensa opportune, efficaci e significative attività culturali per la crescita della collettività, in speciale modo di Sicilia e Calabria, affinché non prevalgano scellerate e inquinanti forze criminali, quali mafia e ’ndrangheta. Meritorio l’impegno, la competenza e la serietà con cui difende e diffonde i principi di legalità e giustizia, identificando figure a cui la gente dovrà riferirsi e confrontarsi. Principi e ideali salvaguardati e custoditi da questa Associazione Combattentistica e d’Arma Nastro Verde”.

Cav. Dott. Giuseppe Licordari:

“Medico specialista in Medicina legale, Cardiologia e Gastroenterologia, è stato insignito dal Presidente della Repubblica del titolo onorifico di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Diversificati sono i riconoscimenti per meriti culturali, scientifici e sociali. Autore di numerose pubblicazioni e nominato Cultore in Medicina legale dalla Università di Catanzaro, è stato medico dipendente INPS, rivestendo l’incarico di Primario Medico-Legale del Centro di Reggio Calabria e, successivamente, di Catanzaro con funzioni di Coordinatore Regionale ML Calabria. Scrupoloso osservante della dottrina, onora il giuramento di Ippocrate e si ispira ai valori etici di umanità, comprensione e solidarietà, affermando i principi di legalità e del diritto. Ideali e valori custoditi accuratamente da questa Associazione Combattentistica e d’Arma Nastro Verde”.

Maggiore Marcello Giovanni Novello Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana:

“Insignito dal Presidente della Repubblica del titolo onorifico di Ufficiale e Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Congiuntamente fregiato di altre decorazioni e riconoscimenti, è Cavaliere del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio, obbedienza franco-napoletana e spagnola. Concretizza, con rigore e illuminata competenza, la propria missione di militare volontario, donando il suo prezioso contributo alla Croce Rossa Italiana. Coltiva, con passione, l’impegno civile, sostanziandolo in concrete iniziative di profilo culturale e sociale a favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria di cui può considerarsi una delle migliori parti attive. Mani liberi e schiena dritta, utilizza il proprio sapere e impegna la propria vita per garantire benessere alla comunità, spiccando per competenza e professionalità. Infonde il valore delle regole, ispirandosi alla Costituzione Italiana, a salvaguardia del bene supremo che è la libertà. Esempio di lealtà alle Istituzioni e di amore alla gente, nonché di attaccamento ai principi, valori e ideali custoditi dalla nostra Associazione Combattentistica e d’Arma Nastro Verde”.

Dott. Francesco Principato, Ten. Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana – Ufficiale Medico di Complemento della Marina Militare:

“Insignito dal Presidente della Repubblica del titolo onorifico di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Congiuntamente ad altre decorazioni, è fregiato della Croce Pro Merito Melitensi del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ufficiale medico in imbarcazioni militari, svolge con illuminata competenza il proprio ruolo professionale vivendolo come una missione. Partecipa ai pellegrinaggi annuali nei luoghi di culto mariani in assistenza ai bisognosi, unendo l’umanità della sua professione alla visione generosa e altruista dell’essere volontario della Croce Rossa Italiana a beneficio dell’intera collettività. Esistenza contraddistinta da disciplina, spirito di sacrificio e dedizione al prossino. Esempio di lealtà alle Istituzioni e di amore alla gente, nonché di attaccamento ai principi, valori e ideali custoditi dalla nostra Associazione Combattentistica e d’Arma Nastro Verde”.

IN MEMORIA A

Sebastiano Morabito 2° Capo Aiutante np/ms Sottufficiale M.M. – Guardia Costiera:

“Comandante di motovedetta e conduttore di macchina, ha ricoperto incarichi in Unità navali della Guardia Costiera. Congiuntamente alle decorazioni a lui concesse, è stato insignito dal Presidente della Repubblica della Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di servizio benemerito e di elevato rendimento di carriera militare. Cavaliere Mauriziano, socio dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde” Sezione Calabria, si è distinto per attaccamento alle tradizioni militari marinare, maturando e dispensando bontà d’animo. Disponibile e determinato, con coraggio e abnegazione, ha donato sé stesso all’Istituzione di appartenenza e alla famiglia, sue compagne di vita. Fedele servitore dello Stato, è stato sorretto e animato da ideali di Legalità e Giustizia. Esempio di fede, navigando avanti, ci ha preceduti in quell’angolo di mare più blu riservato ai Marinai ardimentosi. Il suo corpo riposa a Mosorrofa di Reggio Calabria, il suo cuore è stato offerto alla Patria, a Elisabetta e a Saverio, la sua anima è tornata a Dio. Virtù militari ambite e custodite da questa Associazione Combattentistica e d’Arma Nastro Verde”.

Storie di ordinario coraggio e di abnegazione dove la vita e la morte si mescolano al senso dell’onore e al rispetto del giuramento prestato, all’amore di Patria e alla spartana volontà di donare sé stessi.

Capaci di sforzi straordinari e di sacrifici olimpionici, di fedeltà assoluta e di esempi offerti con naturale spontaneità, anche fino all’ultimo respiro, col sangue contro l’oro e con lo spirito contro la materia, nella cristallina certezza di custodire nel silenzio le gioie per i traguardi guadagnati e per le cicatrici riportate a cause di ferite riportate in battaglie, che zittiscono chiunque.

Cap. Cosimo Sframeli Presidente “Nastro Verde” Calabria