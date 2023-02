In campidoglio a Roma la presentazione di Expo Universale 2023

Condividi

I colori del mondo e della pace universale si sono uniti nell’elegante Sala della Protomoteca del Campidoglio in Roma. Liberato Mirenna Presidente della W. I. O. (World Intercultural Organization), riunisce ancora una volta i popoli del mondo in una straordinaria organizzazione di oltre 50 paesi e circa 300 Associazioni di tutti i settori (cultura, arte, moda, scienza, sport), insieme a tutte le Organizzazioni che si occupano di diritti umani. Lo scorso 16 febbraio, nella capitale si è tenuta la presentazione di “Expo universale 2023”, la fiera internazionale della cultura dei popoli. Il Presidente Mirenna con delega della W.I.O., ha dato mandato alla Prof.ssa Laura Mazza, quale responsabile delle relazioni per la presentazione ufficiale, essendo ai tavoli istituzionali degli obiettivi Onu – Nazioni Unite per l’Agenda 2030 per la tutela dei diritti umani.

L’ evento è stato patrocinato da Federformazione, Parlamento del Mediterraneo, Human Rights Parliament, Movimento Uniti per Unire, Guardie Internazionali Ambientali, Planet Life Economy Foundation. Presenti alla manifestazione molti ospiti illustri, rappresentanti istituzionali del nostro Paese, tra cui l’Onorevole Senatore De Priamo, l’Onorevole e consigliere regionale Fabrizio Ghera, il Presidente Commissione patrimonio Yuri Trombetti che hanno dato ospitalità alla W.I.O. nella fantastica location della sala Protomoteca del Campidoglio – Roma. Presenti anche, il Consigliere comunale Davide Bordoni, la consigliera Francesca Leoncini, la Presidente del IX municipio Titti Di Salvo, il Vice presidente Augusto Gregori e l’Assessore allo sport e ai grandi eventi Patrizio Chiarappa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal Presidente della World Intercultural Organization a tutti gli ospiti, agli ambasciatori, alle rappresentanze diplomatiche e istituzionali ed alle testimonianze che hanno contribuito a rendere il congresso un messaggio di dialogo tra i popoli per il raggiungimento della Pace del mondo.

Un grazie infinito a tutti i rappresentanti e delegati della W.I.O. che quotidianamente, si impegnano al dialogo interculturale tra i popoli. Alla manifestazione sono intervenuti anche rappresentanti delle Istituzioni, Ambasciatori e diplomatici dell’Africa, del Medio Oriente e della Cina, imprenditori e personaggi della cultura, dello sport e dello spettacolo. Da questo luogo simbolico per la sua storia, ha detto la Prof.ssa Laura Mazza, consigliere diplomatico, vogliamo lanciare un messaggio di cittadinanza globale per un valore condiviso collettivo, soprattutto, in questo particolare momento storico con una guerra in Europa. Gli obiettivi che l’Expo Universale si prefigge sono quelli di contrastare a livello globale la povertà sanitaria, la povertà alimentare educativa, sostenendo l’accesso alle cure, all’acqua, al cibo e all’istruzione per tutte le popolazioni nel pieno rispetto della sostenibilità e dell’ambiente. Nella speranza di rincontrarvi tutti all’ Expo Universale a giugno. 2023, per disegnare insieme i colori della Pace.