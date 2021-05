Infrastrutture, Spirlì “più di tre milioni per Comune e Metrocity di Reggio” 

Condividi

«Più di tre milioni di euro a disposizione del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria per la progettazione di nuove infrastrutture. Il lavoro del Governo comincia a dare i suoi frutti».

È quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, dopo l’intesa della Conferenza unificata al lavoro portato avanti dal ministero delle Infrastrutture.

Si tratta spiega Spirlì di un risultato molto importante che consente all’amministrazione locale di avviare l’iter per la realizzazione di opere fondamentali per tutto il territorio reggino. È finito il tempo delle promesse e delle chiacchiere: con la Lega al Governo si passa ai fatti concreti e già si iniziano a vedere i primi risultati.

L’auspicio ora aggiunge è che il Comune e la Metrocity sappiano sfruttare questa occasione per realizzare opere strategiche. La mancanza di progettazioni, in Italia come in Calabria, ha rischiato di rallentare la presentazione del Recovery fund e questo intervento governativo punta proprio a risolvere uno dei principali problemi con cui devono misurarsi le amministrazioni locali.

Desidero ringraziare di cuore conclude Spirlì il viceministro Alessandro Morelli, la cui attenzione nei confronti della provincia reggina testimonia, una volta di più, l’impegno e l’abnegazione della Lega a favore dei cittadini calabresi.