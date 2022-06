Lo scrittore reggino Giuseppe Notaro presenta il nuovo romanzo “Innamorarsi”

Condividi

Dopo l’ultimo lavoro “Accadde una notte” del 2020, lo scrittore reggino Giuseppe Notaro si presenta ai lettori con un nuovo romanzo fresco di stampa, pubblicato da Calabria Letteraria Editrice del Gruppo Rubbettino, dal titolo “Innamorarsi”.

Il volume, a breve disponibile in libreria e sulle piattaforme online, è ambientato in Amazzonia e introduce in apertura una frase dello scrittore scozzese A.J. Cronin: “Come fa a vivere questa gente? Fornirò io la risposta. Non vivono. Esistono”.

Una storia avvincente, frutto della fantasia dell’autore, che catapulta il lettore nella misteriosa foresta amazzonica e che si intreccia con le descrizioni dei luoghi e le condizioni del popolo indigeno. Per quest’ultimo motivo, l’opera può essere definita, in senso lato, un testo divulgativo.

«Con il mio dodicesimo libro – spiega lo scrittore Giuseppe Notaro – ho provato ancora una volta a coniugare fantasia e realtà. Un filone che si ripete e che spero possa essere gradito ai lettori. In “Innamorarsi”, la vicenda ruota attorno a Denis Vinci, docente di antropologia, il quale durante la sua permanenza in Amazzonia, per motivi di studio, incontra una giovane indigena, Atashì, con la quale intreccia una storia d’amore.

Ma la ragazza è promessa ad un uomo della tribù… Nelle pagine del romanzo, mi soffermo, in particolar modo, sui disagi che vedono coinvolti gli indigeni di questa area geografica».

Giuseppe Notaro è nato e vive a Reggio Calabria. Laureato in Economia e Commercio ed in Giurisprudenza, è stato funzionario amministrativo presso il Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria e di Messina.

Incline, sin da giovanissimo, alla letteratura, alla musica e all’arte in genere, da più di un ventennio coltiva la passione per la scrittura. Per i suoi libri, di recente, gli è stata conferita, da parte del Consiglio Regionale della Calabria, una targa di merito. Nonché, il Premio Giuseppe Calogero da parte dell’associazione culturale omonima.

«Permettetemi di ringraziare conclude Giuseppe Notaro il Gruppo Rubbettino per avermi accordato fiducia ancora una volta, la mia famiglia per il sostegno alla mia passione di scrittore, Antonella Pellicanò per la realizzazione del disegno di copertina che fotografa in pieno la vicenda del mio nuovo libro e quanti decideranno di leggere il mio nuovo romanzo».

Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito dell’autore www.giuseppenotaro.it e la pagina facebook “Giuseppe Notaro – Scrittore”.