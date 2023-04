Maggio dei Libri: A Reggio iniziative, laboratori ed incontri per stimolare l’abitudine alla lettura

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e la Biblioteca comunale “Pietro De Nava” aderiscono alla campagna di promozione della lettura Il Maggio dei Libri, giunta alla sua XIII edizione su tutto il territorio nazionale e promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura.

Il tema della campagna, che è iniziata lo scorso 23 aprile, il giorno di San Giorgio, ma anche la giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, e terminerà il 31 maggio, è Se leggi sei forte!

Tre i filoni tematici a cui le iniziative si ispirano saranno “la forza delle parole”, dedicato all’uso delle parole per spiegare e plasmare il mondo e quindi alle letture sui temi di attualità, ambientali, politici e sociali; “i libri, quelli forti”, dove troviamo le grandi opere che lasciano il segno, quelle in cui ci riconosciamo e al tempo stesso scopriamo qualcosa di nuovo su noi stessi; “Forti con le rime”, per dar voce alla poesia, classica e contemporanea, quale strumento potentissimo di espressione e seduzione.

L’iniziativa vuole favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale, e valorizzare le realtà associative culturali del territorio.

Il “Maggio dei libri” sarà ricco di iniziative pubbliche, laboratori ed incontri. Anche quest’anno, l’Assessorato alla Cultura ha inteso rivolgere particolare attenzione a nuovi utenti che, per vari motivi, frequentano poco la Biblioteca, promuovendo il programma “Nati per Leggere” e coinvolgendo gli Istituti scolastici attraverso la collaborazione con ATAM Bibliobus che raggiungerà anche le aree periferiche della Città.