Motta San Giovanni: L’ufficio politiche sociali e la protezione civile a lavoro per garantire assistenza ai soggetti positivi che sono in aumento

Sul territorio di Motta San Giovanni si registrano complessivamente sei casi positivi al Coronavirus, di questi cinque sono in quarantena domiciliare mentre solo per uno permane lo stato di ricovero in ospedale.

L’ultimo caso accertato e comunicato in data odierna dall’Ufficio Territoriale di Governo fa riferimento ad un soggetto giovane, già in quarantena volontaria e precauzionale, oggi destinatario di ordinanza emessa dal sindaco.

A seguito delle attività di tracciamento dei contatti dei soggetti risultati positivi, ad oggi risultano in quarantena precauzionale sul territorio comunale 25 soggetti appartenenti a diversi nuclei familiari.

Considerato l’aumento del numero dei soggetti contagiati, a livello nazionale e locale, si invita la cittadinanza ad osservare le disposizioni dettate per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus, a prestare la massima attenzione, a rispettare il distanziamento e indossare sempre la mascherina.

I soggetti in situazione di difficoltà possono contattare l’Ufficio politiche sociali del Comune al numero telefonico 0965718104 (sindaco@comunemottasg.it) o la Protezione Civile “Garibaldina” ai numeri 0965718130 – 3392944028.