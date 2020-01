Polistena: il 10 gennaio presso il salone delle feste si terrà l’incontro “L’Innovazione in Oncologia, dalla prevenzione alla tecnologia personalizzata”

Condividi

Primo importante impegno per questo nuovo anno per il Rotary Club Nicotera Medma, il quale, unitamente al Rotary Club Polistena e Locri, Rotaract ed Interact Nicotera Medma, hanno organizzato una rilevante tavola rotonda su “L’innovazione in oncologia. Dalla prevenzione alla tecnologia personalizzata”.

L’evento avrà luogo il 10 gennaio, alle ore 17,00, a Polistena (RC) presso il Salone delle Feste.

Ai saluti dei Presidenti dei Club seguirà quello del sindaco della città, Michele Tripodi, ed introdurranno alle importanti tematiche che verranno affrontate Giacomo Saccomanno, presidente della Commissione Distrettuale Comunicazione, e Francesca Liotta, socio del Club di Polistena.

A seguire relazioneranno Domenicoantonio Cordopatri, direttore Radiologia P.O. Polistena, Giovanni Condemi, responsabile del reparto di Oncologia di Locri, Alfredo Campennì e Sergio Baldari, rispettivamente ricercatore e direttore del Dipartimento scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali dell’Università di Messina.

I relatori, ciascuno relativamente al proprio ambito professionale, affronteranno le tematiche attinenti alla prevenzione e diagnostica tumorale tramite tac, strumentazione radiologica e teagnostica.

Le conclusioni della tavola rotonda spetteranno a Luciano Lucania, Past Governor Distretto 2100.

Un incontro che si inserisce nell’attività di prevenzione portata avanti dai Club Service presenti sul territorio. Un modo concreto per essere partecipi attivamente e cercare di informare e formare i cittadini in una regione ove la sanità, escluse alcune zone, è perennemente in crisi.

Modererà il dibattito il giornalista Edoardo Lamberti Castronuovo e tra l’altro ben conoscitore della materia.