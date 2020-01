Reggio Calabria: i Vigili del Fuoco incontrano i piccoli pazienti dei reparti di pediatria e pediatria oncologica

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Ieri e oggi i Vigili del fuoco, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco della provincia di Reggio Calabria, hanno fatto visita ai reparti di pediatria e pediatria oncologica dell’ospedale Bianchi Melacrino Morelli.

In occasione della Befana i Vigili del fuoco grazie alla collaborazione dello staff medico, diretto dal Dott Domenico Minasi, e delle associazioni di volontariato ABIO e AVO hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai bambini costretti a trascorrere in ospedale questo periodo festivo.

I Vigili del Fuoco, accompagnati dal Comandante Carlo METELLI, sono stati accolti del personale infermieristico e dalla Capo Sala che li hanno accompagnati nei locali dove le Associazioni di volontari ABIO e AVO intrattengono i piccoli degenti in attività ludiche.

Tutti insieme Vigili e staff medico e piccoli pazienti, dopo aver trascorso un momento di attività ricreativa dove i piccoli pazienti si sono dimostrati molto interessati al lavoro dei Vigili del Fuoco, hanno fatto visita anche agli altri pazienti che al momento non potevano deambulare.

Non sono mancate naturalmente le calze piene di dolci e cioccolatini distribuiti ai piccoli tra sorrisi, abbracci e auguri di pronta guarigione.

Sono stati momenti di gioia e di allegria per i piccoli degenti che rimarranno per sempre impressi nelle menti dei Vigili del fuoco e dei volontari delle associazioni ABIO e AVO che hanno partecipato all’iniziativa.