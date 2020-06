Reggio Calabria: fine settimana di lavoro intenso per la polizia locale

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Il servizio operativo della Polizia locale diretto dal Dott. Giordano infatti ,durante il fine settimana ha messo a segno una serie di attività che hanno consentito di elevare circa 13 verbali per violazione in materia commerciale e sequestrare oltre 2000 pezzi di merce varia.

Numerosi i controlli in area mercatale a garanzia della pedissequa applicazione dell’ordinanza sindacale che ha aperto il mercato in località Botteghelle.

Il personale ha infatti sorpreso numerosi esercenti non autorizzati procedendo alle verbalizzazioni delle violazioni. Sequestrato anche un ingente carico di merce per vendita senza licenza. In una ulteriore operazione portata a termine in centro cittadino sono stati sequestrati a carico di un extra comunitario oltre 1400 pezzi di bigiotteria esposta per la vendita in forma ambulante in violazione ai regolamenti comunali.

Sanzionati anche durante la settimana trascorsa 4 cittadini che si sono disfatti della spazzatura abbandonandola per strada. Multa salata anche per un esercizio pubblico che nonostante fosse privo di autorizzazione aveva occupato la strada frontistante il proprio esercizio con varie suppellettili sin dalle prime ore del pomeriggio.