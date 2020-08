Reggio Calabria: Importante riconoscimento per il cortometraggio “E’ la tua vita”

Condividi

Nell’ambito della manifestazione del Patron Tonino Micalizzi “Stelle sullo Stretto”, tenutasi domenica 30 Agosto nello splendido scenario dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” sul lungomare di Reggio Calabria, è stato proiettato “E’ la tua vita”, cortometraggio sceneggiato da Cettina Crupi, prodotto e diretto da Graziano Tomarchio. Un crudo spaccato di realtà, che tratta il delicato argomento della violenza sulle donne, nato per sensibilizzare le persone su questo grave problema di cui sono vittime tantissime donne in Italia e nel mondo, sottoposte a violenze fisiche e psicologiche dentro e fuori le mura domestiche.

Uno dei modi di farlo era, appunto, quello di far vedere cosa può accadere nella vita di tutti i giorni attraverso la narrazione di una storia con obiettivo di evidenziare i segnali della violenza invitando le vittime a difendersi denunciando le violenze, rivolgendosi subito alle istituzioni, con la piena consapevolezza dei propri diritti.

Subito dopo la proiezione la presentatrice dell’evento Marilena Alescio, ha chiamato sul palco tra grandi applausi, gli interpreti: Antonio Sgrò, Cettina Crupi, Donatella Prestipino, Marcello Barbieri, Graziano Tomarchio.

A quest’ ultimo è stata consegnata una targa come importante riconoscimento per la produzione del cortometraggio che parla di questa importante tematica sociale, per dire no alla violenza sulle donne.