Reggio Calabria: la polizia municipale denuncia venditore ambulante di pesce non a norma

Nella mattinata di oggi personale del servizio operativo della Polizia Locale ha sorpreso un ambulante nel mentre poneva in vendita pesce in forma itinerante in spregio ad ogni norma igienico sanitaria ed anticovid 19. Gli uomini agli ordini del dott. Giordano, dopo aver accertato i fatti ha proceduto al sequestro del pescato e a deferire all’autorità giudiziaria il venditore.

Il prodotto ittico conservato fuori dalla prescritta catena del freddo è stato ritenuto non idoneo al consumo umano dal competente servizio Sian dell’Asp. inevitabile la multa e deferimento all’a.g. per vendita di merce in cattivo stato di conservazione per il venditore.

E sempre nella giornata di oggi sono stati rilevate alcune infrazioni in materia di covid. Super lavoro anche per la polizia stradale che nei giorni scorsi ha sorpreso due conducenti di veicoli coinvolti in altrettanti incidenti in stato di ebbrezza alcolico. Uno dei due con un tasso alcolemico di 5 volte i limiti di legge.