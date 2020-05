Reggio Calabria: lo sorprendono con della droga, i carabinieri lo arrestano in flagranza di reato

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Mercoledì mattina, i Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria – Principale hanno arrestato in flagranza di reato CIPOLLA Gaetano, reggino, 59enne, con precedenti penali e di polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i militari dell’Arma reggina, hanno sorpreso l’uomo all’interno di un casolare in stato di abbandono con all’interno 11 dosi di cocaina, 6 dosi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario atto al confezionamento dello stupefacente, nonché denaro contante per un importo di 230 euro.

Il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo, a seguito della convalida dell’arresto, è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Il risultato ottenuto dai Carabinieri della Stazione Principale manifesta come il Comando Provinciale di Reggio Calabria sia costantemente impegnato, con le forze a disposizione, a contrastare il fenomeno assai radicato e diffuso in questo capoluogo dello spaccio di sostanze stupefacenti.