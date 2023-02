Superbonus, Cannizzaro “interverremo in Parlamento per tutelare le imprese!”

Condividi

“Il decreto Superbonus, così com’è non va bene. Come più volte ribadito anche dal Presidente Berlusconi, interverremo in Parlamento per modificarne l’impianto, con l’obiettivo di tutelare le imprese e salvaguardare tutte le opportunità economiche ad esso collegate.”

Così in una nota l’Onorevole Francesco Cannizzaro, Deputato di Forza Italia e Responsabile per il Sud di Forza Italia.

“ Nonostante il poco tempo a disposizione per intervenire sul provvedimento prima del Cdm, già la scorsa settimana aggiunge Cannizzaro siamo riusciti ad agire sia sulla responsabilità solidale degli istituti di credito, che d’ora in poi saranno chiamati a rispondere solo per il loro eventuale dolo e non anche per quello di chi ha effettuato i lavori, sia riducendo il numero dei documenti da presentare per dimostrare la regolarità degli interventi effettuati.

Ci faremo carico delle legittime preoccupazioni delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini coinvolti. In tal senso conclude il parlamentare calabrese – Forza Italia ha richiesto anche l’istituzione di un tavolo di confronto con i capigruppo di maggioranza prima che il provvedimento arrivi alla discussione parlamentare”.