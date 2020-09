Villa San Giovanni: il senatore Siclari presenta emendamento su tassa attraversamento dello stretto

Condividi

“Ho presentato un emendamento al decreto agosto per introdurre una tassa ecologica, che graverà sulle compagnie di navigazione, quale indennizzo per l’inquinamento acustico ed ambientale in favore del Comune di Villa San Giovanni.

A causa del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi pesanti, la Città di Villa San Giovanni, attraversata nel centro abitato ogni anno da 4 milioni di veicoli, subisce un gravissimo disagio ed un incalcolabile danno ambientale.

Si tratta di una misura compensativa che esiste già a favore di altri comuni e che consentirà alla città di avere un ristoro economico in attesa che il porto venga spostato a sud.

Invito tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, presenti in consiglio comunale ad avallare la misura proposta che rappresenterà, se accolta, una svolta epocale per la nostra città”. Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari.