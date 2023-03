Volley Reghion, conto alla rovescia per il derby della provincia con la Sensation

Condividi

Per la Volley Reghion è arrivato il momento di un nuovo derby. Al PalaColor di Pellaro è attesa la Sensation Gioiosa, formazione che occupa il sesto posto in classifica. Dopo le recenti prestazioni davanti al proprio pubblico, quella di sabato 11 marzo si presenta come una partita tutta da seguire.

La lotta verso la salvezza non ha ancora decretato nulla, la Reghion vanta otto punti sulla quart’ultima, vantaggio che, se mantenuto fino alla fine, regalerebbe al sestetto reggino la permanenza senza affrontare i play out. Ma, alla necessità di conquistare punti preziosi, fa eco la nuova impossibilità di schierare il sestetto titolare. Out sicuramente la Orlando, coach Pellegrino dovrà valutare le condizioni dell’infermeria che interessa diverse atlete con problemi fisici registrati anche nelle partite precedenti: Perri, Fiorini, Pasqualino e le sorelle Speranza. La Pasqualino dovrebbe essere di nuovo disponibile nel ruolo di libero, casacca già indossata la settimana scorsa contro la Procori Ericina. Da valutare, infine, le condizioni di Daniela Neves, neo acquisto biancoblu prima del match di sette giorni fa, ferma da diverso tempo.

La partita avrà inizio alle ore 18.30 e sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook “Volley Reghion”. Arbitreranno il derby reggino i signori Claudio Spartà e Vincenzo Favara.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.