Cambio al vertice del comando provinciale della GdF di Crotone
Il colonello Paolo Benedetto Toma è il nuovo comandate provinciale.
Il Colonnello Paolo Benedetto Toma è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone.
Subentra al Colonnello Pierfrancesco Bertini, il quale, dopo un intenso triennio di servizio a Crotone, ha assunto
il prestigioso incarico di Comandante Provinciale di Macerata.
Il Colonnello Toma, 46 anni, di origine leccese, ha fatto il suo ingresso presso l’Accademia della Guardia di
Finanza nel 1999 e vanta una vasta esperienza professionale, avendo ricoperto, nella sua carriera, incarichi di
comando in tutti i settori della missione istituzionale del Corpo, tra cui Comandante di Tenenza in provincia di
Milano, Capo Sezione presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano e presso il III Reparto Operazioni del
Comando Generale di Roma, Comandante di Gruppo presso il Nucleo Speciale Entrate di Roma e, da ultimo,
Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Campania a Napoli.
Laureato in Giurisprudenza e in Economia, ha conseguito il Master Universitario di II livello in Diritto Tributario
Internazionale presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”.
Il Comandante Regionale Calabria, Gen. B. Paolo Borrelli, ha accolto il Colonnello Toma con i migliori auspici
di buon lavoro.