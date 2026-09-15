Cambio al vertice del comando provinciale della GdF di Crotone

Il Colonnello Paolo Benedetto Toma è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone.

Subentra al Colonnello Pierfrancesco Bertini, il quale, dopo un intenso triennio di servizio a Crotone, ha assunto

il prestigioso incarico di Comandante Provinciale di Macerata.

Il Colonnello Toma, 46 anni, di origine leccese, ha fatto il suo ingresso presso l’Accademia della Guardia di

Finanza nel 1999 e vanta una vasta esperienza professionale, avendo ricoperto, nella sua carriera, incarichi di

comando in tutti i settori della missione istituzionale del Corpo, tra cui Comandante di Tenenza in provincia di

Milano, Capo Sezione presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano e presso il III Reparto Operazioni del

Comando Generale di Roma, Comandante di Gruppo presso il Nucleo Speciale Entrate di Roma e, da ultimo,

Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Campania a Napoli.

Laureato in Giurisprudenza e in Economia, ha conseguito il Master Universitario di II livello in Diritto Tributario

Internazionale presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”.

Il Comandante Regionale Calabria, Gen. B. Paolo Borrelli, ha accolto il Colonnello Toma con i migliori auspici

di buon lavoro.