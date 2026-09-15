Saracena saluta gli alunni con un dono per il nuovo anno

Quaderni, penne e matite colorate: sono i doni istituzionali che i bambini della scuola dell’infanzia e gli studenti delle scuole elementari e medie hanno ricevuto dall’Amministrazione comunale al loro ritorno in classe.

Una piccola tradizione avviata nel 2017, diventata negli anni un segno di vicinanza, attenzione e fiducia verso il cuore più giovane della comunità.

È quanto dichiara il Sindaco Renzo Russo, che anche quest’anno, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, ha voluto portare personalmente il saluto agli alunni delle scuole cittadine, consegnando loro un piccolo cadeaux pensato per accompagnare l’inizio del percorso didattico.

La consegna dei doni agli alunni è una pratica che l’Amministrazione comunale porta avanti dal 2017.

Non un semplice omaggio, ma un messaggio istituzionale che si rinnova nel tempo: la scuola è il luogo in cui Saracena costruisce il proprio futuro e ogni bambino, ogni ragazzo, ogni classe rappresenta una pagina nuova della storia della comunità.

Ai bambini della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria sono state donate matite colorate; agli alunni delle altre classi della primaria e della scuola secondaria di primo grado, invece, quaderni con penna.

Oggetti semplici, ma capaci di accompagnare il lavoro quotidiano in aula, tra pensieri da scrivere, colori da usare, idee da coltivare e pagine da riempire.

Non volevamo limitarci ad un augurio formale sottolinea il Primo cittadino ma lasciare ai nostri bambini e ragazzi un segno tangibile di vicinanza

. La scuola è il luogo in cui una comunità costruisce se stessa, prepara il domani e insegna non solo conoscenze, ma anche rispetto, responsabilità, attenzione verso gli altri e verso l’ambiente.

Il messaggio scelto per accompagnare il dono, Pensieri belli, pagine da ricordare, racconta proprio questo spirito: l’anno scolastico che inizia non è soltanto un calendario di lezioni, compiti e verifiche, ma un viaggio fatto di incontri, scoperte, amicizie, emozioni e crescita.

Ogni pagina può diventare memoria positiva se viene vissuta con curiosità, impegno e serenità.

L’Amministrazione comunale rivolge un augurio sincero agli alunni, alle famiglie, alla dirigente scolastica, ai docenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e a tutta la comunità scolastica.

L’inizio dell’anno evidenzia il Sindaco è sempre un momento importante, perché rimette al centro ciò che conta davvero: i bambini, i ragazzi, la loro formazione e il futuro del paese.

La scuola conclude Russo non è un mondo separato dalla comunità, ma il suo cuore più giovane e più prezioso.

Come Amministrazione continueremo a starle accanto, con attenzione, ascolto e collaborazione, perché investire sui nostri alunni significa investire sulla Saracena che verrà.

A tutti loro auguriamo un anno pieno di colori, pensieri belli e pagine davvero da ricordare.