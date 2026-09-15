XXV Campionato Mondiale Pizza Piccante in Riviera dei Cedri, De Caprio “Regione Calabria sostiene evento di pregio”

“Un evento che fonde impresa, gastronomia, competizione, qualità, prodotti tipici e che porta in Calabria rappresentanti da tutto il mondo merita ogni tipo di supporto possibile dalle istituzioni”.

Lo ha detto oggi Antonio De Caprio, consigliere della Regione Calabria intervenendo a Cosenza alla conferenza di presentazione della 25esima edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante organizzato dal Movimento Pizzaioli Italiani (MPI) e in programma da lunedì 12 a mercoledì 14 ottobre 2026 al Cormorano Resort & Spa di Grisolia (Cs).

L’evento prevede la partecipazione di pizzaioli provenienti da tutto il mondo per una competizione internazionale basata su tecnica, creatività e innovazione ed è realizzato in collaborazione con l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (Arsac), Provincia di Cosenza e Gal Riviera dei Cedri.

“Considerata la sua portata e il suo consolidamento negli anni ha affermato De Caprio dalla manifestazione ci si attendono riscontri importanti per il settore stesso, per il territorio e per le imprese che hanno deciso di associare la propria immagine al Campionato.

Il sostegno garantito dall’Arsac fa parte delle moltissime politiche di sviluppo messe in campo dall’agenzia diretta egregiamente da Fulvia Caligiuri”.

Da non sottovalutare, secondo il consigliere regionale, i benefici in termini turistici per la Riviera dei Cedri.

“Pochi giorni fa ha spiegato ho affermato che il Diamante Peperoncino Festival recentemente conclusosi deve essere inteso come il primo grande evento del periodo di destagionalizzazione turistica e non come l’ultimo dell’estate.

Il Campionato Mondiale di Pizza Piccante dell’Mpi ci ha insegnato negli anni come si attirano flussi di turisti in un mese particolare come ottobre, quando il clima calabrese è ancora favorevole.

I recenti incrementi nei dati sulle presenze di turisti stranieri in Calabria ha proseguito in un periodo storico molto particolare dal punto di vista geopolitico come quello attuale, danno la spinta agli imprenditori ad investire e credere in questa terra che sa offrire opportunità”.

Gli elementi portanti dell’evento, professionalità e agroalimentare, sono ritenuti pienamente in linea con i valori che l’attuale governo regionale tende a promuovere con sempre maggior impegno.

“È la visione e la volontà del presidente MPI Franco Matellicani che rende ogni anno possibile questo importante evento ha sottolineato Antonio De Caprio.

Lui è referente anche di un’associazione benefica dedicata al figlio, Filippo, prematuramente scomparso e che si occupa di attività lodevoli nell’ambito della sanità e della disabilità. Insomma, una persona che alle parole fa seguire i fatti: un’attitudine che si sposa perfettamente con il mio modo di vedere la politica e l’imprenditoria.

In entrambi i campi ha concluso il consigliere regionale è fondamentale avere unità di intenti tra persone per bene e saper restituire ai territori quello che i territori danno ”.