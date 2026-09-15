Sicurezza stradale, l’Associazione il Dono porta le sue “testimonianze di vita” ai Roadpol Safety Days

“Da sempre accanto alla Polizia di Stato, condividiamo la convinzione che la tutela della vita, sia il primo atto di legalità e di responsabilità verso la comunità. Ogni strada, ogni attraversamento, ogni gesto alla guida, è un frammento di vita che merita attenzione, rispetto, cura”.

L’associazione Il Dono, guidata da Alfonso Toscano commenta così i Roadpol Safety Days 2026 della Polizia di Stato ai quali contribuirà con testimonianze e autorevoli presenze.

“Il nostro impegno spiega Toscano nasce dalla cultura della donazione di organi, ma, inevitabilmente, si intreccia con la realtà della strada. Molti donatori sono giovani che hanno perso la vita a causa di incidenti stradali.

Dietro ogni trapianto, dietro ogni vita che riparte, c’è spesso un istante improvviso, un destino spezzato, una famiglia che ha scelto di dire sì alla vita, anche nel dolore più immenso. Per questo quando si parla di sicurezza stradale, si parla di Vita, si parla di dono si parla di Futuro”.

Dal 16 al 22 settembre 2026, personale della polizia stradale, altamente formato, incontrerà studenti, docenti, famiglie, comunità, per spiegare con professionalità e umanità, che la strada non è un luogo neutro, ma un confine fragile dove, ogni giorno, può cambiare un destino.

L’associazione contribuirà unendo testimonianze e legalità, prevenzione e cultura del Dono, creando un ponte tra istituzioni e giovani, tra memoria e futuro.

A questo percorso si uniscono con sensibilità e responsabilità: il Centro Polifunzionale Diurno (Ministero di Grazia e Giustizia) di Catanzaro, il Comune di Albi, l’istituto scolastico Maresca, Petrucci, Ferraris, Grimaldi, Pacioli di CZ, il liceo Luigi Costanzo di Decollatura, l’istituto Tecnico Industriale di Soveria Mannelli.

Tra le “storie di vita” proposte quelle di Andrea Minasi, giovane pianista del Conservatorio di Musica F. Torrefranca di Vibo Valentia, Anita Lazzaro, una bambina di appena 6 anni volata in cielo troppo presto e Michelangelo Montauro, un ragazzo pieno di sogni.

Ascolteremo tre giovani mamme che hanno vissuto la verità della strada e la forza del Dono.

Non saranno semplici lezioni, ma momenti in cui la memoria diventa responsabilità, un cui la verità diventa scelta, la Vita diventa Dono.