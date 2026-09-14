Combattere solitudine e fragilità, incontro della la UILP Calabria a Torre Melissa il 18 settembre

“La dignità non invecchia. Costruire servizi accessibili per combattere solitudine e fragilità” è il tema dell’incontro, organizzato dalla Uil Pensionati Calabria, che si svolgerà venerdì 18 settembre 2026, alle ore 17:30, presso la Sala della delegazione comunale di Torre Melissa.

Agli interventi di Enrico Pedace (Coordinatore Territoriale UILP Crotone), Edoardo Rosati (Referente Territoriale UILP), Luca Mauro (Sindaco di Melissa) e Antonella Filosa (Vice Sindaco di Melissa), seguiranno quelli di Francesco De Biase (Segretario Generale UIL Pensionati Calabria) e Mariaelena Senese (Segretario Generale UIL Calabria).

“Puntare su progetti e servizi accessibili per combattere solitudine e fragilità afferma il segretario generale della UILP Calabria Francesco De Biase è esigenza particolarmente avvertita nella nostra regione, che registra un forte invecchiamento della popolazione, isolamento delle aree interne, carenze infrastrutturali nel sistema viario e del trasporto pubblico e nei servizi sanitari.

Nell’incontro di Torre Melissa, intendiamo formulare proposte che possano contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, in particolare di quella fascia di popolazione, gli anziani, che presenta maggiori vulnerabilità fisiche, sociali ed economiche”.