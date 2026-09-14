Questura di Vibo Valentia: assegnati 8 agenti, 1 vice ispettore e 1 assistente capo

Nella mattinata odierna, il Questore della Provincia di Vibo Valentia, dott. Rodolfo Ruperti, ha accolto il nuovo personale assegnato agli uffici della Polizia di Stato del territorio.

Nello specifico, i nuovi rinforzi prevedono la destinazione di 5 agenti e 1 vice ispettore all’istituendo Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tropea, di 3 agenti alla Questura e di 1 assistente capo al Commissariato di Serra San Bruno.

Le nuove risorse andranno ad affiancare il personale già ivi in servizio, consentendo di consolidare le attività investigative e rendere ancora più capillare il controllo del territorio.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha illustrato le linee guida operative e rivolto a tutti i presenti un augurio di buon lavoro, richiamando il valore del senso del dovere e della costante dedizione al servizio dei cittadini.